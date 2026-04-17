Leones FC vs Aucas EN VIVO: alineaciones, detalles y dónde ver el juego por LigaPro 2026
Aucas enfrenta a Leones FC con la obligación de ganar para acercarse a Independiente del Valle en el campeonato ecuatoriano
Aucas se alista para un duelo clave en la fecha nueves de la LigaPro 2026, cuando enfrente a Leones FC con la obligación de sumar tres puntos y recortar distancias con el líder, Independiente del Valle.
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El compromiso se disputará este viernes 17 de abril de 2026, desde las 17:00 (hora de Ecuador), en el estadio Olímpico de Ibarra.
Aucas quiere acercarse al liderato
El Papá Aucas llega ubicado en la cuarta posición de la tabla con 12 puntos, a siete unidades del liderato.
El equipo dirigido por Norberto Araujo apostará por su ofensiva estelar, encabezada por el goleador Bruno Miranda, junto a los atacantes Alexander Sosa y Luis Arroyo.
Leones FC, obligado a sumar puntos
Por su parte, Leones FC llega con la urgencia de sumar, ya que se ubica en el puesto 14 con apenas 5 puntos
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El encuentro será transmitido EN VIVO a través de la plataforma digital Zapping Sports.
EN VIVO Leones FC vs Aucas
Inicia el segundo tiempo
Aucas mueve el balón.
Culmina el primer tiempo
Leones FC y Aucas se van a los camerinos sin marcar goles.
(38') Anangonó no pudo definir
El delantero de Leones FC dominó el balón en el área rival, pero no pudo acomodarse para rematar.
(31') Aucas presiona
Guzmán sacó otro remate de larga distancia, pero se fue apenas desviado.
(28') Aucas llegó con peligro
Porozo aprovechó los espacios y sacó un remate de larga distancia que pasó cerca del arco de los locales.
(20') Aucas maneja el balón
El Papá Aucas maneja el balón y busca espacios para hacer daño.
(7') Leones FC busca la primera
Bairongo remató de larga distancia.
Inicia el partido
Leones FC sacó del centro del campo.
Alineación de Aucas
Piedra; Zova, Gustavino, Quiñónez, Morales; Spina, Guzmán, Mena, Arroyo, Porozo; Preciado.
Alineación de Leones FC
Nazareno; Aguas, Morán, Monserrat, Mairongo, Portocarrero; Caramuto, Vélez, Griffa; Pepinos, Anangonó.
Leones FC vs Aucas
El partido inicia a las 17:00.