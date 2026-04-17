Leones FC vs Aucas EN VIVO: alineaciones, detalles y dónde ver el juego por LigaPro 2026

Publicado por Ginno Zambrano Creado: Actualizado:

Aucas se alista para un duelo clave en la fecha nueves de la LigaPro 2026, cuando enfrente a Leones FC con la obligación de sumar tres puntos y recortar distancias con el líder, Independiente del Valle.

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El compromiso se disputará este viernes 17 de abril de 2026, desde las 17:00 (hora de Ecuador), en el estadio Olímpico de Ibarra.

Aucas quiere acercarse al liderato

El Papá Aucas llega ubicado en la cuarta posición de la tabla con 12 puntos, a siete unidades del liderato.

Aucas en cuarto en la LigaPro 2026.KARINA DEFAS

El equipo dirigido por Norberto Araujo apostará por su ofensiva estelar, encabezada por el goleador Bruno Miranda, junto a los atacantes Alexander Sosa y Luis Arroyo.

Leones FC, obligado a sumar puntos

Por su parte, Leones FC llega con la urgencia de sumar, ya que se ubica en el puesto 14 con apenas 5 puntos

El encuentro será transmitido EN VIVO a través de la plataforma digital Zapping Sports.

EN VIVO Leones FC vs Aucas

18:02 Inicia el segundo tiempo 18:02 17/04/2026 18:02 17/04/2026 Aucas mueve el balón.

17:39 Culmina el primer tiempo 17:39 17/04/2026 17:39 17/04/2026 Leones FC y Aucas se van a los camerinos sin marcar goles.

17:31 (38') Anangonó no pudo definir 17:31 17/04/2026 17:31 17/04/2026 El delantero de Leones FC dominó el balón en el área rival, pero no pudo acomodarse para rematar.

17:31 (31') Aucas presiona 17:31 17/04/2026 17:31 17/04/2026 Guzmán sacó otro remate de larga distancia, pero se fue apenas desviado.

17:20 (28') Aucas llegó con peligro 17:20 17/04/2026 17:20 17/04/2026 Porozo aprovechó los espacios y sacó un remate de larga distancia que pasó cerca del arco de los locales.

17:19 (20') Aucas maneja el balón 17:19 17/04/2026 17:19 17/04/2026 El Papá Aucas maneja el balón y busca espacios para hacer daño.

17:08 (7') Leones FC busca la primera 17:08 17/04/2026 17:08 17/04/2026 Bairongo remató de larga distancia.

16:49 Inicia el partido 16:49 17/04/2026 16:49 17/04/2026 Leones FC sacó del centro del campo.

16:47 Alineación de Aucas 16:47 17/04/2026 16:47 17/04/2026 Piedra; Zova, Gustavino, Quiñónez, Morales; Spina, Guzmán, Mena, Arroyo, Porozo; Preciado.

16:46 Alineación de Leones FC 16:46 17/04/2026 16:46 17/04/2026 Nazareno; Aguas, Morán, Monserrat, Mairongo, Portocarrero; Caramuto, Vélez, Griffa; Pepinos, Anangonó.