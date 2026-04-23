Ecuador supera a México y Brasil en velocidad de adopción de carros electrificados

Publicado por Lisbeth Zumba Creado: Actualizado:

El sector automotor en América Latina está experimentando una reconfiguración de liderazgos. El último informe de la Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores (ALADDA) sostiene que en Ecuador, los vehículos eléctricos e híbridos ya representan el 24.1% del mercado total de vehículos ligeros y pesados del país, superando con creces el promedio regional de participación del 15,1 % de vehículos electrificados a nivel regional.

Un crecimiento que duplica la apuesta regional

Según este informe, durante el primer trimestre de 2026, Ecuador registró la venta de 8.777 unidades electrificadas, lo que representa un crecimiento del 102,5% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El motor de este salto es la tecnología 100% eléctrica (BEV). Mientras que en 2025 se registraron 627 unidades en el primer trimestre, para 2026 la cifra escaló a 2.198 unidades, un incremento del 250,6%. Los híbridos convencionales (HEV) también reportaron un mayor ritmo con 5.394 unidades vendidas (+57,3%), siendo la opción preferida por volumen.

El crecimiento de los vehículos eléctricos en Ecuador viene siendo impulsado, sobre todo por incentivos tributarios como la exención de IVA e ICE, ahorros operativos del 50% y beneficios de circulación. El aumento en la oferta de modelos de marcas como BYD y la ampliación de la infraestructura de carga, a pesar de los desafíos fuera de las grandes urbes, también consolidan esta tendencia.

Ecuador frente a los gigantes: Velocidad vs. Volumen

Si los resultados locales se comparan con los de las potencias industriales de la región, los datos de ALADDA destacan un mayor desempeño de la industria ecuatoriana. Aunque Brasil y México, debido al tamaño de sus economías, dominan las ventas regionales, Ecuador los supera ampliamente en la velocidad de transición:

La participación de mercado en Ecuador (24,1%), hoy es más del doble que la de México (11,4%). Además, mientras Ecuador creció al 102,5%, México lo hizo a un ritmo mucho más conservador del 32,6%.

Brasil, por su parte, aunque lidera en volumen con casi 96.000 unidades, registra una penetración del 15,3%, eso es 9 puntos porcentuales menos que la industria ecuatoriana.

Si el país se compara con economías parecidas a la suya, los datos continúan siendo favorables. Mientras Ecuador duplica sus cifras, el mercado peruano experimentó un crecimiento más moderado (77,3 %). Colombia sigue siendo un referente con una penetración del 39,5%, pero el ritmo de crecimiento trimestral de Ecuador (102,5%) supera ligeramente al colombiano (95,4%), acortando la brecha entre ambos mercados.