Reimberg: Chone Killers y Choneros manejaban agencias de tránsito en Durán y Manta

“La agencia de Durán la manejaba los Chone Killers. La agencia de Manta la manejaba los choneros”. Así describió el ministro del Interior, John Reimberg, la situación de la gestión del tránsito tras la intervención anunciada por el Gobierno Nacional en ambos municipios.

La mañana del 2 de febrero de 2026, Reimberg acudió a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Fue convocado en el marco del proceso de control a las entidades municipales encargadas de las competencias de transporte terrestre y tránsito. Cabe recordar que el pasado 7 de julio de 2025 el Ejecutivo anunció la intervención en Durán. En ese momento, la vocera de Carondelet, Carolina Jaramillo, justificó la decisión al señalar que la influencia del crimen organizado se concentraba en las entidades responsables de distintos ámbitos del tránsito. “Tras la investigación se decide intervenir y todo tiene relación con el tránsito. De ahí que la competencia pasa a manos del Gobierno Nacional”, señaló Jaramillo.

¿Qué ha hecho el Gobierno tras la intervención?

El ministro del Interior recordó que la decisión implicó la intervención de la Empresa Pública de Movilidad de Manta y de la Empresa Pública Municipal de Tránsito y Movilidad de Durán. “El Ministerio del Interior no sustituye a los Gobiernos Autónomos Descentralizados ni invade competencias municipales”. La intervención contempla el control y la supervisión administrativa y operativa de esas empresas.

Desde julio de 2025, cuando inició el proceso, se realizó un diagnóstico que evidenció errores y debilidades en la gestión de la competencia. A partir de esos hallazgos se desarrollaron planes operativos y se delegó a la Subsecretaría de Seguridad Pública el seguimiento de las intervenciones.

En la Comisión de Fiscalización también participó el general Christian Barreiros, director de Tránsito de la Policía Nacional, quien señaló que se han detectado matrículas fraudulentas, licencias fraudulentas y la venta de especies originales. Además, se identificaron casos de eliminación de multas y legalización de vehículos robados. “Vehículos robados en Colombia, Perú y Chile han sido matriculados con documentos legales en las empresas (municipales) de Durán y Manta”. Según Barreiros, estas prácticas han permitido el crecimiento de la economía criminal.

Sobre las competencias de tránsito

Durante la comparecencia del ministro y de la Policía Nacional se abordó la entrega de las competencias de tránsito a los municipios como uno de los factores que ha incidido en la situación actual. Reimberg señaló: “Uno de los principales problemas del tránsito es lo que se hizo: eso de que cada cantón pueda tener su propia agencia ya manejar el tránsito”.

En medio de la sesión, la asambleísta correísta Janeth Bustos cuestionó la intención del Gobierno respecto a las competencias de tránsito. Reimberg respondió que no es el objetivo actual revertirlas, aunque insistió en que ese modelo constituye una parte relevante de la problemática vigente.

