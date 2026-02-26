Ley de Extradición: Comisión aprueba informe para primer debate en la Asamblea

Siete parlamentarios apoyaron la moción que intenta regular la entrega de procesados tras la consulta popular del año 2024

La Comisión de Justicia está liderada por la asambleísta de ADN, Rosa Torres.

La Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional aprobó este jueves 26 de febrero de 2026 el borrador del informe para el primer debate del Proyecto de Ley Orgánica de Extradición. El documento, que recibió siete votos a favor y tres en contra, será remitido al Pleno legislativo para su respectivo análisis y tratamiento.

Votos de la comisión este 26 de febrero CAPTURA DE PANTALLA

Punch: PETA insta a mover al macaco viral a un entorno más natural Leer más

Ya se había votado por esto en una consulta

La propuesta legislativa busca resolver una problemática estructural que mantiene sin resolución a más de dos tercios de los procesos iniciados entre 2019 y 2024. Según detalló la mesa parlamentaria durante la sesión número 63, la mayoría de los requerimientos internacionales quedaron pendientes, evidenciando un fallo en el sistema judicial

Entre las causas principales que traban la cooperación judicial destacan la documentación incompleta en los expedientes y la falta de uniformidad en los requisitos exigidos a los Estados solicitantes. A esto se suma el constante incumplimiento de los plazos procesales, la ausencia de parámetros claros y una deficiente articulación entre las instituciones encargadas de canalizar los pedidos.

La sesión se instaló con el cuórum reglamentario de diez asambleístas. La recomendación de aprobar el informe técnico pasó con el respaldo afirmativo de Rosa Torres, Fernando Nantipia, Josebeth Jaramillo, Gabriela Molina, Marco Olmedo, Esteban Torres y Nuvia Vega. Por su parte, los legisladores Eliana Correa, Keevin Gallardo y César Palacios rechazaron la moción.

La asambleísta Rosa Torres defendió el proyecto argumentando que el país necesita romper el cerrojo de impunidad que ha prevalecido en el sistema judicial. La legisladora señaló que esta ley representa una prioridad administrativa, recordando que el marco normativo no ha sido objeto de reformas integrales en 26 años.

Para corregir las deficiencias administrativas, el borrador propone la creación de canales directos de comunicación entre la Corte Nacional de Justicia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las autoridades policiales. Esta reestructuración busca disminuir los tiempos de respuesta y asegurar que los requerimientos cumplan con los tratados internacionales antes de ser ejecutados.

El trámite de esta ley responde a los resultados de la consulta popular ejecutada en el año 2024, donde la población ecuatoriana se pronunció a favor de permitir la entrega de connacionales requeridos por la justicia de otros países. El rediseño del sistema de extradición pretende fijar directrices legales que eviten vacíos utilizados por las defensas para dilatar las entregas.

¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!