Punch: PETA insta a mover al macaco viral a un entorno más natural

La organización animalista PETA pidió el traslado de Punch, el macaco viral, a un santuario

Punch, el macaco japonés viral, se aferra a un peluche en el zoológico de Ichikawa.

El macaco japonés Punch, que se hizo viral por aferrarse a un peluche en el zoológico de Ichikawa, Japón, se encuentra nuevamente en el centro de la atención mediática. La organización de defensa de animales PETA Asia pidió su traslado a un santuario, argumentando que el joven primate enfrenta estrés y trauma derivados del aislamiento y la vida en cautiverio.

El llamado de PETA Asia

Jason Baker, presidente de PETA Asia, señaló: "No hay nada reconfortante en que un bebé crezca tras las rejas. Los zoológicos no son santuarios; son lugares donde los animales están confinados, privados de autonomía y de los complejos entornos y la vida social que tendrían en la naturaleza".

Baker aseguró que lo que el público percibe como un gesto “adorable” de Punch aferrado a su peluche es, en realidad, un indicio de su sufrimiento: "Lo que algunos llaman 'adorable' es en realidad un vistazo al trauma de un primate joven y muy sociable que lidia con el aislamiento y la pérdida".

La organización insistió en que Punch debería vivir en un entorno natural, creciendo junto a un grupo familiar de macacos y desarrollando habilidades sociales esenciales, en lugar de depender de un juguete para consuelo.

Una historia de rechazo materno y viralidad

Punch, de apenas siete meses, fue rechazado por su madre desde su nacimiento en julio pasado. Desde entonces, el personal del zoológico se encargó de su cuidado y le proporcionó un peluche que rápidamente se convirtió en su sustituto materno. Este vínculo ha captado la atención de miles de usuarios en redes sociales, consolidando la fama de Punch en Internet.

Sin embargo, PETA advierte que la viralidad puede ser perjudicial para los animales: “La fama en internet no cambia la realidad del cautiverio. Solo alimenta un ciclo en el que los centros crían y exhiben crías para impulsar la venta de entradas, mientras que los animales pagan el precio de por vida”, agregó Baker.

Incidente reciente en el zoológico

Recientemente, un video difundido en X mostró a Punch siendo intimidado por otro macaco. El zoológico explicó que se trató de un hecho aislado dentro del proceso natural de socialización: la agresión ocurrió cuando Punch intentó interactuar con otra cría y fue reprendido por una hembra adulta del grupo.

El comunicado del zoológico destacó que estos comportamientos forman parte del aprendizaje social de los macacos y que no representan un peligro para el pequeño.

PETA pide trasladar a Punch a un santuario seguro para su bienestar y socialización. RRSS

Comparaciones con otros animales virales

El presidente de PETA Asia también comparó la situación de Punch con casos anteriores, como el de Moo Deng, el hipopótamo tailandés que ganó fama en Internet. Según Baker, la historia se repite: los animales jóvenes se vuelven virales, pero al terminar la atención del público, continúan en cautiverio enfrentando las mismas condiciones restrictivas.

Una petición clara

PETA insta al Zoológico de Ichikawa a actuar con responsabilidad ética y trasladar a Punch a un santuario reputado, donde pueda crecer en un entorno más natural, con espacio, privacidad y oportunidades de socialización adecuadas. La organización enfatiza que mientras los zoológicos sigan usando animales como atracciones, primates como Punch seguirán sufriendo.

