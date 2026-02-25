Cordes: Deuda condonada de Petroecuador reduce el déficit, no el problema estructural

La condonación de 850 millones de dólares redujo el déficit, no corrige el desbalance fiscal estructural, advierte CORDES

El economista José Hidalgo Pallarés, director de la Corporación de Estudios para el Desarrollo (CORDES), advirtió que la condonación de una deuda por 850 millones de dólares a favor del Ministerio de Economía, aprobada por Petroecuador, deja más interrogantes que certezas sobre la real situación fiscal del país.

TE INVITO A LEER: Petroecuador perdonó $853 millones de deuda al Estado en 2025

En entrevista con Ecuavisa, Hidalgo explicó que aún no está claro el origen exacto de la obligación perdonada, aunque podría estar vinculada a convenios de liquidez entre el Ministerio de Economía y empresas públicas, mecanismos usados cuando el Estado requiere recursos inmediatos. Sin embargo, recordó que esos préstamos deben devolverse.

Desde el punto de vista contable, la operación redujo de forma significativa el déficit de diciembre de 2025. Tradicionalmente, ese mes concentra el mayor desbalance fiscal del año, pero tras registrar la condonación como una transferencia de capital, el déficit mensual apenas superó los 200 millones de dólares, cuando lo esperable habría sido más de 1.000 millones. A escala anual, el déficit cerró en torno a los 5.400 millones, similar al previsto para 2026.

El efecto es principalmente contable

No obstante, Hidalgo sostiene que el efecto es principalmente contable. “La realidad no cambia: si los gastos superan los ingresos, el Estado deberá buscar financiamiento”, señaló. Advirtió que este ajuste podría estar relacionado con las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional, que fijan un límite al déficit acumulado entre noviembre de 2025 y enero de 2026, condición clave para nuevos desembolsos.

Tras caída en 2025, Petroecuador acelera plan para aumentar extracción Leer más

Aunque el Ministerio argumenta que el registro sigue lineamientos técnicos del FMI, Hidalgo cuestiona el impacto en la petrolera estatal, que no ha presentado balances auditados recientes. En un contexto de caída de producción y menores ingresos petroleros, considera difícil justificar que una empresa con limitaciones financieras condone una suma equivalente a más del 50 % de los recursos petroleros transferidos al Presupuesto.

Además, alertó sobre debilidades en la gobernanza corporativa de Petroecuador y subrayó que la decisión afectará sus resultados financieros, reduciendo utilidades que eventualmente podrían transferirse al Estado en 2026.

Para la ciudadanía, el tema puede parecer técnico, pero Hidalgo advierte que un déficit real mayor podría obligar a nuevas medidas de ajuste fiscal. Entre los espacios de corrección mencionó la revisión del gasto tributario —que solo en impuesto a la renta corporativo bordea los 900 millones anuales— y la optimización del gasto público.

En su análisis, más allá del alivio contable, la operación no resuelve el problema estructural: la brecha persistente entre ingresos y gastos del Estado.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ