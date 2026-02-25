Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Economía

Petroecuador
Personal realiza labores en una de las instalaciones de Petroecuador.Archivo/Expreso

Cordes: Deuda condonada de Petroecuador reduce el déficit, no el problema estructural

La condonación de 850 millones de dólares redujo el déficit, no corrige el desbalance fiscal estructural, advierte CORDES

El economista José Hidalgo Pallarés, director de la Corporación de Estudios para el Desarrollo (CORDES), advirtió que la condonación de una deuda por 850 millones de dólares a favor del Ministerio de Economía, aprobada por Petroecuador, deja más interrogantes que certezas sobre la real situación fiscal del país.

TE INVITO A LEER: Petroecuador perdonó $853 millones de deuda al Estado en 2025

En entrevista con Ecuavisa, Hidalgo explicó que aún no está claro el origen exacto de la obligación perdonada, aunque podría estar vinculada a convenios de liquidez entre el Ministerio de Economía y empresas públicas, mecanismos usados cuando el Estado requiere recursos inmediatos. Sin embargo, recordó que esos préstamos deben devolverse.

Desde el punto de vista contable, la operación redujo de forma significativa el déficit de diciembre de 2025. Tradicionalmente, ese mes concentra el mayor desbalance fiscal del año, pero tras registrar la condonación como una transferencia de capital, el déficit mensual apenas superó los 200 millones de dólares, cuando lo esperable habría sido más de 1.000 millones. A escala anual, el déficit cerró en torno a los 5.400 millones, similar al previsto para 2026.

RELACIONADAS

El efecto es principalmente contable

No obstante, Hidalgo sostiene que el efecto es principalmente contable. “La realidad no cambia: si los gastos superan los ingresos, el Estado deberá buscar financiamiento”, señaló. Advirtió que este ajuste podría estar relacionado con las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional, que fijan un límite al déficit acumulado entre noviembre de 2025 y enero de 2026, condición clave para nuevos desembolsos.

CAMPO PUCUNA

Tras caída en 2025, Petroecuador acelera plan para aumentar extracción

Leer más

Aunque el Ministerio argumenta que el registro sigue lineamientos técnicos del FMI, Hidalgo cuestiona el impacto en la petrolera estatal, que no ha presentado balances auditados recientes. En un contexto de caída de producción y menores ingresos petroleros, considera difícil justificar que una empresa con limitaciones financieras condone una suma equivalente a más del 50 % de los recursos petroleros transferidos al Presupuesto.

Además, alertó sobre debilidades en la gobernanza corporativa de Petroecuador y subrayó que la decisión afectará sus resultados financieros, reduciendo utilidades que eventualmente podrían transferirse al Estado en 2026.

Para la ciudadanía, el tema puede parecer técnico, pero Hidalgo advierte que un déficit real mayor podría obligar a nuevas medidas de ajuste fiscal. Entre los espacios de corrección mencionó la revisión del gasto tributario —que solo en impuesto a la renta corporativo bordea los 900 millones anuales— y la optimización del gasto público.

En su análisis, más allá del alivio contable, la operación no resuelve el problema estructural: la brecha persistente entre ingresos y gastos del Estado.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. ¿Cuándo empiezan las clases en Guayaquil y la Costa 2026? Fechas oficiales

  2. Comercio con Colombia y Ecuador suma pérdidas y quejas por pago de arancel del 30 %

  3. Jornada laboral de 12 horas: demanda ingresó ya a la Corte Constitucional ¿qué sigue?

  4. José Julio Neira: "armas no registradas y empleados sin IESS destapan posible red"

  5. ANT: consulta multas, valores pendientes y puntos en la licencia

LO MÁS VISTO

  1. ¿Qué ciudadanos son elegibles para la devolución del IVA? Una guía completa

  2. Devolución de IVA: Qué hacer si el SRI no responde a reclamos a adultos mayores

  3. Décimo cuarto sueldo 2026: cuánto dinero recibirás y hasta cuándo cobrarlo

  4. Empresas Telconet y Cajamarca se desvinculan de Jan Topic tras impasse con Reimberg

  5. Mecanismos legales para garantizar la devolución del IVA a adultos mayores en Ecuador

Te recomendamos