Tras caída en 2025, Petroecuador acelera plan para aumentar extracción

La empresa pública Petroecuador anunció la incorporación de siete nuevas torres de perforación como parte de la Campaña de Perforación 2026, con el objetivo de incrementar la producción nacional en aproximadamente 16.000 barriles diarios adicionales hasta febrero de 2027.

Según la planificación, las torres perforarán 36 nuevos pozos en los campos Sacha, Lobo, Gacela, Pucuna, Tetete y Drago, ubicados en las provincias amazónicas de Orellana y Sucumbíos. Con siete taladros operando de manera simultánea, la estatal estima que la producción incremental generará ingresos superiores a 900.000 dólares diarios para el Estado.

Actualmente ya se encuentra operativa la primera torre en el pozo SCHD-621 del campo Sacha, donde se prevé perforar tres pozos. Una segunda torre ingresará a la plataforma Sacha 510 para desarrollar nueve pozos adicionales. En el campo Lobo se perforarán tres nuevos pozos; en Gacela, cinco; y en Tetete, ocho más. Los dos taladros restantes entrarán en operación en los campos Drago y Pucuna durante el primer cuatrimestre del año.

María Daniela Conde, gerente general subrogante de Petroecuador, señaló que la meta nacional de producción para 2026 es alcanzar 167 millones de barriles de petróleo. De ese total, la empresa pública proyecta aportar el 79,48 %, mientras que el 20,52 % corresponderá a empresas privadas. “El incremento previsto no solo apunta a recuperar niveles productivos, sino también a garantizar recursos para el país”, afirmó.

El trabajo se realiza en un contexto desafiante

La nueva campaña de perforación se ejecuta en un contexto desafiante para la estatal. De acuerdo con su último Informe Estadístico Mensual, correspondiente a enero-diciembre de 2025, la empresa registró resultados negativos en algunos procesos operativos, incluyendo producción de crudo, transporte, exportación, refinación y producción de derivados.

En 2025, Petroecuador alcanzó una producción promedio de 349.167 barriles diarios, lo que representó una caída del 8,5 % frente a 2024, cuando el promedio fue de 389.976 barriles por día. Mientras la producción y otros indicadores operativos disminuyeron, los costos y gastos mostraron un incremento, evidenciando un desfase entre resultados operativos y ejecución presupuestaria.

En ese escenario, la incorporación de nuevas torres de perforación forma parte de la estrategia para revertir la caída productiva, optimizar el aprovechamiento de los recursos hidrocarburíferos y fortalecer las metas energéticas nacionales para el período 2026-2027.

