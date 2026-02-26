Expreso
Las inscripciones se recibirán hasta el 27 de febrero de 2026.Matthew Herrera

Vocal suplente Judicatura: Requisitos y prohibiciones para inscribirse como veedor

Tras la inhabilitación de Alexandra Villacís, el Consejo de Participación Ciudadana se activó para buscar su reemplazo

El Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) cerrará este 27 de febrero las inscripciones para la veeduría que vigilará la selección del nuevo vocal suplente del Consejo de la Judicatura. El proceso surge tras los cuestionamientos sobre la habilitación de la actual suplente, Alexandra Villacís.

Plazo final para la inscripción de veedores

El proceso para integrar la veeduría ciudadana que vigilará la designación del nuevo vocal suplente del Consejo de la Judicatura entra en su fase final. Los ciudadanos interesados tienen hasta este 27 de febrero de 2026 para formalizar su registro ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Esta convocatoria, aprobada el pasado 11 de febrero, busca garantizar la transparencia en la selección del reemplazo para la vocalía suplente de la Presidencia de la Judicatura. El proceso se activó tras reportarse un presunto impedimento legal para ejercer cargos públicos por parte de Alexandra Villacís, quien figuraba como suplente de Mario Godoy.

Alexandra Villacís, vocal del Consejo de la Judicatura
Alexandra Villacís fue sacada de la vocalía suplente por un supuesto impedimento laboral por deuda con el Servicio de Rentas Internas (SRI).Cortesía

Requisitos y puntos de recepción a nivel nacional

Quienes deseen participar como veedores deberán cumplir con los requisitos estipulados en el reglamento institucional. Las inscripciones se receptan de manera física en la matriz del CPCCS en Quito y en todas las delegaciones provinciales del país.

  • Horario de atención: De 08:30 a 17:00 en todo el territorio nacional.
  • Excepción geográfica: En la provincia de Galápagos, se considerará el huso horario correspondiente para el cierre de la recepción.
  • Fecha límite: El viernes 27 de febrero es el último día habilitado para la entrega de documentos.
Documentos requeridos para inscribirse

Las personas interesadas deberán adjuntar los siguientes documentos:

Damian Larco
Damián Larco preside temporalmente el Consejo de la Judicatura.Cortesía

Restricciones para la veeduría ciudadana

No todos los ciudadanos pueden formar parte del equipo que vigilará la designación del nuevo vocal suplente. El reglamento del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) es enfático en prohibir la participación de quienes se encuentren procesados, enjuiciados o condenados por delitos vinculados a la corrupción o el crimen organizado.

Asimismo, quedan excluidos aquellos ciudadanos que hayan recibido sanciones por faltas éticas en procesos previos de participación ciudadana. Estas medidas buscan blindar la transparencia del proceso ante posibles cuestionamientos de integridad.

Conflictos de interés y participación múltiple

Para garantizar la imparcialidad, el manual de selección prohíbe que una persona participe en más de una veeduría activa en procesos de designación de autoridades. Además, es imperativo no mantener ningún tipo de conflicto de interés con:

  • La autoridad que será designada en el proceso.
  • Los postulantes que se presenten al concurso.
  • Los comisionados ciudadanos de selección o los actuales consejeros del CPCCS

