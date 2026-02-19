Expreso
Alexandra Villacís
Alexandra Villacís es abogada y fue vocal suplente de la Presidencia del Consejo de la Judicatura.CARLOS KLINGER / Expreso

Alexandra Villacís retira acción de protección para mantenerse en la Judicatura

Alexandra Villacís era suplente de Mario Godoy, pero fue inhabilitada por un supuesto impedimento para ocupar cargo público

Alexandra Villacís retiró la acción de protección con medida cautelar que presentó días atrás para mantenerse como vocal suplente de la Presidencia del Consejo de la Judicatura. La decisión se produce tras la censura y destitución de Mario Godoy y la designación de Damián Larco como presidente temporal de la Judicatura.

Noticia en desarrollo...

