Villacís presenta acción de protección para seguir en el Consejo de la Judicatura

La vocal suplente inhabilitada presentó una medida cautelar tras el envío de la terna para su reemplazo por la Corte Nacional

La batalla por el control y la estabilidad en el Consejo de la Judicatura (CJ) se traslada a las salas constitucionales. Alexandra Villacís, vocal suplente de Mario Godoy recientemente inhabilitada, presentó este jueves 12 de febrero una acción de protección con medida cautelar. El recurso surge como respuesta inmediata al movimiento de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), que ya envió al Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) la terna para designar a su reemplazo definitivo.

La crisis en el organismo se agudizó tras la salida de escena de Mario Godoy por licencia, lo que derivó en la inhabilitación de Villacís y el ascenso de Damián Larco como presidente temporal.

Un pulso por la seguridad jurídica

A través de un comunicado, Villacís defendió su postura alegando que su remoción se ejecutó ignorando los principios del debido proceso y la seguridad jurídica. Según la funcionaria, la decisión de acudir a la justicia constitucional no responde a un "apetito de poder" o una disputa de cargos, sino a la necesidad de que un juez independiente audite actos administrativos que, a su juicio, se tomaron sin darle la oportunidad de defenderse.

Para Villacís, la celeridad con la que se activaron los mecanismos para su reemplazo afecta directamente la institucionalidad de un Estado de derechos.

Sobre mi situación como vocal suplente del Consejo de la Judicatura, informó a la ciudadanía lo siguiente: pic.twitter.com/3RqolLLaNk — Alexandra Villacís Parada (@ajvillacisp) February 13, 2026

Confianza en la independencia judicial

Villacís no escatimó en señalar que su acción legal es, en sí misma, una prueba de fuego para el sistema. “Confío en que los jueces constitucionales analizarán el caso con objetividad y rigor técnico”, afirmó, lanzando una advertencia implícita sobre la actuación del presidente de la Corte Nacional al remitir la nueva terna. La funcionaria sostiene que debe ser la justicia la que determine si estos procedimientos se ajustan al marco constitucional o si se trata de una vulneración flagrante a las garantías básicas.

Un llamado a la vigilancia ciudadana

Finalmente, la funcionaria inhabilitada blindó su discurso bajo una premisa de interés nacional. Aseguró que su trayectoria profesional se ha basado en el respeto a la ley y que este conflicto trasciende lo personal. “Aquí no se trata de personas. Se trata del país”, sentenció. Villacís cerró su pronunciamiento convocando a la academia y a la sociedad civil a vigilar el proceso, insistiendo en que lo que está en juego es la defensa del Estado de Derecho y la transparencia en los organismos de control judicial.

