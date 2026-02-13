El CPCCS conocerá la terna de la Corte de Justicia antes del feriado

El presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, convocó al Pleno a sesión extraordinaria para revisar la terna de Marco Rodríguez

El presidente del CPCCS, Andrés Fantoni (c), convocó a los consejeros a la sesión virtual.

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) sesionará la noche de este 13 de febrero de 2026, antes del feriado de Carnaval, para conocer los nombres de los candidatos, de entre quienes se designará a la persona que reemplace a Alexandra Villacís en el cargo de vocal suplente del Consejo de la Judicatura (CJ).

El presidente del organismo, Andrés Fantoni, envió la convocatoria a la sesión extraordinaria, para que los vocales Nicole Bonifaz, Piedad Cuaran, Jazmín Enríquez, Roberto Gilbert, David Rosero y Johanna Verdezoto se conecten a las 20:40 de este viernes, vía telemática, a la reunión, en donde conocerán la terna que envió el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Marco Rodríguez, la noche del jueves para el proceso de designación del vocal suplente.

Luego de conocer a los nominados, está previsto que el Pleno emita una resolución para avanzar en el trámite que busca elegir a la nueva vocal de la fuente de la Corte Nacional.

La terna que envió Rodríguez contiene los nombres de:

Mercedes Johanna Caicedo Aldas, conjueza nacional.

Óscar Gonzalo Chamorro González, juez provincial.

María Fernanda Morejón Villavicencio, quien se desempeña como coordinadora de la Dirección Nacional de Registros Públicos.

La terna será discutida dos días después de que el CPCCS solicitó a la Corte que envíe a sus candidatos, para que uno de ellos ocupe el espacio en la presidencia de la Judicatura, en caso de que su titular actual, Mario Godoy, se ausente de manera temporal o definitiva.

Así será el proceso, según el reglamento

De acuerdo con el reglamento del proceso de selección de los vocales de la Judicatura 2025-2031, los candidatos que sean incluidos en las ternas deben ser idóneos considerando los criterios de especialidad, experiencia, méritos, interculturalidad y la inexistencia de prohibiciones e inhabilidades.

A la par de la petición a la Corte, el Pleno también emitió la convocatoria para que los ciudadanos formen parte de la veeduría que observará este proceso de designación. Los interesados pueden inscribirse hasta el próximo 27 de febrero.

Una vez conocida la terna, está previsto que Participación disponga que una comisión técnica verifique los requisitos e inhabilidades de los nominados y que se convoque al período de impugnaciones ciudadanas.

Quienes superen esa fase presentarán su plan de trabajo y luego se conocerá al ganador para que sea posesionado por la Asamblea Nacional.

De esta forma, el Consejo de Participación avanza en el proceso, mientras una acción de protección presentada por Villacís debe resolverse en los próximos días.

La ahora vocal inhabilitada interpuso ese recurso con medida cautelar en contra de la Judicatura, el CPCCS, la CNJ y el Ministerio de Trabajo, el mismo día de la convocatoria a la sesión. Allí solicita que se deje sin efecto el oficio del CJ en el que pide que Participación habilite el mecanismo para designar a su reemplazo por un impedimento que apareció en contra de ella en la Cartera de Estado.

