Odessa A’zion rechaza un papel por no ser latina y desata debate en Hollywood

Odessa A’zion, actriz de Marty Supreme, abandonó la grabación de Deep Cuts al saber que su personaje fue escrito como latino

Odessa A’zion es ampliamente conocida por su trabajo en Marty Supreme y en la exitosa serie I Love L.A.

Odessa A’zion atraviesa uno de los momentos más visibles de su carrera. Aunque no logró la esperada nominación al Óscar, su trabajo en Marty Supreme y su participación en la exitosa serie I Love L.A. la han colocado en el radar de Hollywood.

Sin embargo, en las últimas horas, su nombre ha sido tendencia no por un nuevo proyecto, sino por una decisión que generó debate en la industria.

La renuncia que sacudió a la industria

La actriz había sido confirmada como parte del elenco de Deep Cuts, adaptación cinematográfica de la novela homónima de Holly Brickley, bajo la dirección de Sean Durkin (El clan de hierro).

El filme, ambientado en la década del 2000, está protagonizado por Drew Starkey y Cailee Spaeny, y explora la relación de dos jóvenes unidos por su obsesión por la música, mientras enfrentan la ambición, la pertenencia y el paso a la adultez.

Sin embargo, A’zion decidió abandonar el proyecto al enterarse de que el personaje que iba a interpretar había sido escrito originalmente como latino.

La explicación pública de Odessa A’zion

Tras recibir críticas en redes sociales por aceptar un rol que no le correspondía culturalmente, la actriz respondió con un extenso y contundente mensaje en su cuenta de Instagram. Allí explicó cómo se produjo la confusión y por qué optó por dar un paso al costado.

Quinton Aaron, actor de Un sueño posible: su vida peligra tras un grave accidente Leer más

“Me ofrecieron interpretar a Percy, pero luego me ofrecieron a Zoe y acepté de inmediato. No había leído el libro y debería haber prestado más atención a todos los aspectos del personaje antes de decir que sí”, reconoció. Al conocer el trasfondo del rol, fue tajante: “Ahora que sé lo que sé, estoy fuera”.

Un gesto de respeto y coherencia

A’zion fue clara al marcar una línea ética en su carrera. “Nunca aceptaría un papel que esté destinado a otra persona. Eso no soy yo”, escribió, dejando en claro que considera fundamental respetar la representación cultural en la ficción.

También subrayó que existen muchas actrices capacitadas para asumir ese rol y que ella no debería ocupar ese espacio.

El personaje y el contexto de la polémica

En la novela original, el personaje de Zoe Gutiérrez, que A’zion iba a interpretar, es una mujer de ascendencia mexicana y judía, amiga cercana de la crítica musical Percy (Cailee Spaeny) y exnovia de Joe (Drew Starkey), el interés romántico central de la historia. Este detalle fue clave para que la actriz reconsiderara su participación.

Un futuro prometedor pese a la renuncia

Aunque esta decisión la deja fuera de uno de los proyectos que tenía en el horizonte, todo apunta a que su carrera seguirá en ascenso. Con una creciente visibilidad y el reconocimiento de la industria, es probable que nuevas oportunidades no tarden en llegar.

Más allá del proyecto en sí, el gesto de Odessa A’zion vuelve a poner sobre la mesa una discusión vigente en Hollywood: la representación auténtica y la responsabilidad de los intérpretes al aceptar determinados papeles.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!