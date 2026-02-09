Expreso
Compras de medicamentos centralizadas del IESS
El IESS reactivó la compra centralizada de medicamentos.Cortesía

IESS reactiva compras centralizadas y "asegura" atención continua para afiliados

Paciente con amiloidosis enfrenta un retraso de un año en su medicamento pese a haber ganado una acción de protección

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) reactivó la entrega de más de 3 millones de unidades de medicamentos adquiridos mediante órdenes de compra generadas en 2025 y comenzó un nuevo proceso de compra centralizada de 124 medicamentos con una inversión de 29,5 millones de dólares, con el objetivo de “seguir atendiendo las necesidades de nuestros asegurados” en todo el país.

Según el IESS, estas acciones también buscan garantizar tratamientos esenciales, incluyendo los antirretrovirales para personas que viven con VIH. En palabras de la institución, se asegura “su atención continua”, reafirmando el compromiso de mantener la disponibilidad de medicamentos y servicios de salud para los afiliados y sus familias.

Con estas medidas, el IESS señaló que reafirma “su compromiso de fortalecer el abastecimiento y garantizar el acceso oportuno y continuo a medicamentos para los asegurados y sus familias”, asegurando que los pacientes reciban tratamientos sin interrupciones y que el sistema de salud pública funcione de manera más eficiente.

Sin embargo, mientras el IESS anuncia medidas para garantizar el suministro de medicamentos, algunos pacientes con enfermedades raras enfrentan serios retrasos. Manuel Castillo, de 55 años, padece una amiloidosis hereditaria de rápido avance que pone en riesgo su vida. Su tratamiento se ve obstaculizado por trámites e informes burocráticos que retrasan el acceso a medicamentos esenciales. La enfermedad, rara y progresiva, puede ser mortal si no se recibe atención oportuna, mientras el fármaco que requiere sigue retenido en el sistema público de salud.

Además, la confirmación de su diagnóstico llegó de manera tardía. Manuel fue diagnosticado con amiloidosis HTTR: los primeros síntomas aparecieron en 2020, pero la prueba genética que confirmó la enfermedad se realizó fuera del país recién en 2022. Como él mismo relata, “Aquí no existen esos exámenes”, evidenciando la falta de capacidades locales para detectar enfermedades poco frecuentes.

Por otro lado, aunque la amiloidosis no tiene cura, existe un tratamiento que frena su avance: Inotersen, un fármaco que aún no cuenta con registro sanitario en Ecuador. Manuel ganó una acción de protección el 27 de enero de 2025, que obligaba a la Seguridad Social a entregarle el medicamento en tres meses, pero la disposición no se ha cumplido después de un año. La familia denuncia estar “totalmente en el abandono” y señala que recibió información contradictoria que generó falsas expectativas y aumentó la incertidumbre sobre su tratamiento.

