El gerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo enfrenta causa penal por peculado

El gerente del Teodoro Maldonado Carbo inició su gestión en diciembre de 2025 y enfrenta una causa por peculado desde 2024

Daniel Eduardo Rodríguez Silvestre, gerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IESS, fue convocado a audiencia de juicio por presunto peculado. La citación, emitida por el Tribunal de Garantías Penales, indica que el proceso se desarrollará de manera presencial en la sala 208 del Complejo Judicial Norte de Quito, respetando los principios de celeridad, economía procesal y concentración.

La audiencia de juzgamiento se llevará a cabo del 23 de febrero al 6 de marzo de 2026, a partir de las 09:00, y contará con la participación de otros procesados: Carlos Julio Arreaga Salazar, Olimpia de Las Mercedes Campoverde Pérez, Javier Humberto Carrillo Ubidia, Jean Erick Grunauer Calle y Shareth Leonela Pazmiño Rodríguez. El tribunal también resolverá la revisión de medidas solicitada por Javier Humberto Carrillo Ubidia durante estas sesiones.

Cargos y contexto: supuesta malversación de fondos

El caso se centra en la supuesta malversación de fondos públicos en el Hospital Teodoro Maldonado. Según fuentes judiciales, los cargos apuntan a posibles irregularidades en la administración de recursos hospitalarios. A pesar de enfrentar el proceso judicial, Rodríguez continúa al frente de la institución, mientras se revisan responsabilidades de cada involucrado.

El 9 de abril de 2024, el tribunal realizó una audiencia de sustitución de medidas para Daniel Eduardo Rodríguez Silvestre y Shareth Leonela Pazmiño Rodríguez. La autoridad judicial determinó que ambos deberán presentarse los martes y viernes, de 08:00 a 17:00, a partir del 12 de abril, ajustando la asistencia a días hábiles en caso de feriado.

El director general del IESS se reunió con el gerente general del Teodoro Maldonado Carbo, Daniel Rodríguez, el 29 de enero de 2026. ARCHIVO: HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO

Informe de la Contraloría y antecedentes del caso

El caso se remonta a febrero de 2024, cuando la Fiscalía General del Estado (FGE) recibió el Informe con Indicios de Responsabilidad Penal remitido por la Contraloría General del Estado. El análisis se centró en la adquisición de trajes de protección contra riesgo tipo 2 durante la emergencia por COVID-19, mediante el Contrato de Emergencia T.M.C. #001-2020, vigente entre el 1 de julio de 2014 y el 20 de mayo de 2020.

El informe reveló que el proceso de contratación no respetó las normas de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública ni las directrices del SERCOP. Entre las irregularidades, se identificó que las especificaciones técnicas para los trajes de protección cambiaron durante la convocatoria: inicialmente se pidió un gramaje de 60 (+/-5), pero el pliego final exigió 80 (+/-5). Esto generó que nueve oferentes cumplieran con la ficha técnica original y uno solo ofreciera el traje con gramaje modificado, sin optimizar los recursos públicos según precios y proformas de otros oferentes.

Daniel Rodríguez y la comisión técnica del contrato COVID-19

Prestadores externos y asegurados del IESS denuncian trabas en derivaciones médicas Leer más

Además, Daniel Rodríguez formó parte de la comisión técnica de este contrato de emergencia, lo que lo vincula directamente con la gestión y supervisión de la adquisición de insumos. Estas irregularidades derivaron en la denuncia No. 090101821094466 por presunto peculado, iniciándose la investigación previa el 30 de septiembre de 2021.

El proceso busca esclarecer las responsabilidades de cada involucrado y garantizar que la administración de recursos hospitalarios cumpla con los estándares legales y éticos establecidos. Mientras tanto, la audiencia prevista permitirá que el tribunal revise las medidas de los procesados y avance con el juicio de manera ordenada y transparente.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!