Brote de tosferina: ¿Qué pasó con la vigilancia epidemiológica en Ecuador?

Si una joyería cuenta con un circuito cerrado, con cámaras que permiten observar el ingreso de ladrones que están armados, y a pesar de ello los delincuentes se llevan todo, ¿sirve de algo si no se toman acciones oportunas, para evitar el robo? Eso pregunta Mauricio Espinel y lo compara con lo que podría estar ocurriendo con el sistema de vigilancia epidemiológica en Ecuador, ya que se actuó una vez que existió un brote de tos ferina.

Uso de mascarillas en Ecuador: ¿En las universidades se implementará la medida? Leer más

La alerta de la OPS

El ejemplo de Mauricio Espinel, especialista en salud pública y exdirector de Salud del IESS, viene al caso, ya que el 22 de julio del 2024 la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta epidemiológica sobre tos ferina.

En el documento se explica que ante el descenso de coberturas de vacunación registrado en la pandemia de COVID-19 y por el aumento de casos a nivel global y en algunos países de la región, se alienta a fortalecer las actividades de vigilancia y a mantener un monitoreo constante de las coberturas de vacunación en niños menores de un año y en menores de cinco años.

En Ecuador, nueve meses pasaron para que el Ministerio de Salud Pública (MSP) actúe frente a 381 casos de tosferina hasta el 4 de mayo del 2025, registrados principalmente en Guayas, Manabí, Pichincha y Santo Domingo de los Tsáchilas. En 2024 hubo 141.

Lo que dice el Ministro de Salud

“No estamos ante una epidemia”, dijo el ministro Édgar José Lama. “El brote tiene una causa regional, países vecinos como Colombia y Perú enfrentan situaciones más intensas”.

¿Cómo se debió actuar con la alerta de la OPS?

Inti Kory Quevedo, exsubsecretaria nacional de Vigilancia del MSP, explica que la OPS comparte sus alertas en la región para que en cada país la Dirección de Vigilancia, con su centro nacional de enlace, las reciba y actúe. “Debió actuar, ya que en Perú y Brasil había casos de tos ferina. El Reglamento Sanitario Internacional establece que todos los países deben desplegar una respuesta temprana, prepararse para un brote”.

La médica recuerda que en 2024 hubo varias alertas de la OPS sobre dengue y sarampión, para protegerse de brotes grandes como el de EE. UU. A Ecuador eso debía decirle ‘prepárate’, en el caso de enfermedades inmunoprevenibles, con vacunación, entre otras.

¿Qué es la leptospirosis? La bacteria que mató a ocho niños en Taisha Leer más

Las fallas en la vigilancia epidemiológica

En febrero, entrevistada por EXPRESO, Ximena Garzón, exministra de Salud, ya alertó sobre la debilidad del sistema de vigilancia epidemiológica. “Tenemos problemas con enfermedades infectocontagiosas, no tan graves como la COVID-19. Hay muchos microorganismos y brotes, leptospirosis. El mismo problema del dengue”.

Ayer, consultada, la exministra comentó que no está de acuerdo con la medida de uso obligatorio de mascarilla. “No es eficaz. No se trata de un virus, como en la COVID-19; es una bacteria (Bordetella pertussis). No tiene ese nivel de contagiosidad. Incluso a metro y medio de distancia (el coronavirus) era peligroso y había personas asintomáticas. La tos ferina provoca tos, moqueo, dolor de garganta”.

Garzón subrayó que las medidas que se tomen deben estar basadas en evidencia científica. “Desde la Universidad San Francisco de Quito (donde es decana de Salud), como academia, podemos ayudarles a tomar las mejores decisiones. Estamos abiertos a brindar datos, analizar sobre la historia natural de la enfermedad”, dijo.

La campaña de vacunación

En los planteles educativos del país, ayer se compartió en los grupos de WhatsApp de los padres de familia una hoja enviada por el MSP. Se trata de la autorización que deben firmar, para la aplicación de la dosis. En el documento se informa que realizan la ‘vacunación de esquema regular y escolar’, para garantizar que el niño tenga las dosis completas para su edad y evitar enfermedades inmunoprevenibles. Además, les piden enviar una copia del carné de vacunación actualizado.

Inti Kory Quevedo recuerda que la alerta de la OPS era para niños de hasta cinco años. Le parece que es complicado lograr que a esa edad usen mascarilla. Tampoco sabe si las familias tendrán recursos para comprarla.

En cuanto a las campañas de vacunación, opina que la promoción debería ser permanente. Y sobre la explicación del ministro Lama, quien dijo que en Ecuador no hay tantos casos como en otros países, señala que en Colombia hay 52 millones de habitantes y acá, apenas 18 millones.

Espinel anota que la vigilancia sirve para intervenir frente a una alerta. “La demora implica enfermos y muertos. Hay estudios científicos que muestran la efectividad de la mascarilla, de la vacuna y del aislamiento. Existen protocolos”, destaca y cuestiona que hoy un abogado esté al frente del MSP y antes un oncólogo (Franklin Encalada) y un gerente de un hospital (Antonio Naranjo). “Yo no podría ir a un tribunal y defender a un cliente. No sé sobre el COIP”.

Ximena Garzón sugiere trabajar en campañas de cambio de comportamiento de la población. En la región, apunta, alrededor del 25 % de niños no se han vacunado. “Cuando enfrentamos la COVID-19, hablábamos de la inmunidad de rebaño, que se logra con un porcentaje de vacunados. Para evitar brotes epidémicos, requerimos que los niños completen su esquema”.

Para la profesional, es fundamental no enviar a los niños y adolescentes a clases si tienen síntomas respiratorios. Cree que el MSP debe contar con registros de porcentaje de vacunación por distritos, para saber en dónde enfocar los esfuerzos. Esto aunque no exista el dato individual de qué persona se inmunizó, como sí ocurrió con el carné digital, en la pandemia.

En julio del 2024, la OPS también alertó a los países para que fortalezcan sus capacidades de diagnóstico por laboratorio y a vigilar más a menores de un año hospitalizados.

¡Cuidemos a los más pequeños de la tosferina!

Pequeños hábitos que hacen una gran diferencia y pueden salvar tu vida. #ElNuevoEcuador pic.twitter.com/PXU9ophK2C — Ministerio de Salud Pública 🇪🇨 (@Salud_Ec) May 4, 2025

La inmunización y más

Los niños deben vacunarse a los 2, 4 y 6 meses de edad, a partir del año y a los casi 6 años. También se recomienda un refuerzo para los adolescentes.

En los colegios se vacunará. Los padres deben revisar el carné de sus hijos.

Los estudiantes deben evitar acudir a sus escuelas y colegios con síntomas respiratorios, para evitar contagiar a sus compañeros.

En la pandemia, desde el 2020, se aprendió la importancia de usar mascarilla para evitar contagiar al resto de personas en espacios públicos.

Los médicos consultados recordaron la importancia del lavado de manos con agua y jabón.

Si en las casas hay personas que podrían tener tos ferina, deben estar alejadas de los bebés.

Carlos Durán, exministro, recordó que el 5 de mayo se celebra el Día Mundial de la Higiene de Manos, aunque criticó el uso de la mascarilla. “Medida absurda, costosa, contaminante y discriminatoria”, opinó.

Para seguir leyendo EXPRESO sin límites, SUSCRÍBETE AQUÍ.