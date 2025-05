Tosferina y fiebre amarilla: ¿Vuelve la mascarilla a las aulas en Ecuador?

Estudiantes, profesores y todos los miembros de escuelas y colegios de Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas y Manabí deben volver a usar mascarilla, de forma obligatoria, a partir del lunes 5 de mayo del 2025, por 60 días. Eso dice una disposición del Ministerio de Educación, firmada el viernes 2, por su titular Alegría Crespo.

¿Qué dice el Ministerio de Educación?

A través del memorando Nro. MINEDUC-MINEDUC-2025-00103-M, el Ministerio de Educación informó que toma la medida de uso obligatorio de mascarilla, en atención a las disposiciones de vigilancia epidemiológica, control vectorial e inmunización emitidas por el Ministerio de Salud Pública y en apego a la Política Pública de Reducción de Riesgos componente 11 Salud.

EXPRESO accedió a este memorando, a través de una fuente del Ministerio de Educación. Y confirmó la información, con rectores de escuelas y colegios de Quito, quienes dijeron que fueron notificados por sus coordinadores distritales, para que pidan a sus estudiantes llevar mascarillas desde el lunes 5 de mayo.

La ministra Crespo les dice a los coordinadores zonales, así como a los subsecretarios de Educación, de Quito y de Guayaquil, que: "la comunidad educativa de las provincias de Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha y Guayas, de forma obligatoria deberán utilizar mascarillas por 60 días a partir del inicio de clases y en el caso del régimen Sierra desde el 5 de mayo de 2025, con el fin de prevenir la transmisión de enfermedades notificadas oficialmente por la Autoridad Sanitaria Nacional.

El país enfrenta tosferina y fiebre amarilla

El viernes 2 de mayo, el ministro de Salud, Édgar José Lama, dijo en cadena nacional que el país enfrenta casos identificados de tosferina en Pichincha, Guayas, Manabí y Santo Domingo y casos de fiebre amarilla, en Morona Santiago y Zamora Chinchipe. "No estamos ante una epidemia sanitaria sino frente a situaciones focalizadas, lo más importante es que estas enfermedades se pueden contener".

En cuanto a la tosferina hay 321 casos confirmados, en lo que va del 2025, la mayoría, 108 en Guayas; 52, en Manabí; 45, en Pichincha; y 30, en Santo Domingo de los Tsáchilas. El resto en las demás provincias. "Para los adultos la tosferina es como un resfriado común, pero en niños puede ser letal, la vacunación es nuestra mejor defensa". Adelantó que habrá vacunación masiva, incluso casa por casa y en planteles.

Además, hay cuatro casos de fiebre amarilla, uno en Morona Santiago y tres en Zamora Chinchipe.

El Ministro de Salud dijo que en todos los espacios cerrados se deberá usar mascarilla.

¿Y la vacunación?

El Ministerio de Educación pide a los rectores, en el memorando, que sigan con las coordinaciones con el Ministerio de Salud, para que brigadas de los centros médicos lleguen a los colegios y vacunen a sus estudiantes. Para eso, como es usual, deben llenar un consentimiento informado.

La alerta de especialistas

El 22 de febrero, EXPRESO publicó una entrevista con la exministra de Salud, Ximena Garzón, quien consultada sobre cómo está el sistema de vigilancia epidemiológica en Ecuador, respondió: "Lastimosamente está flojo, tenemos problemas con enfermedades infectocontagiosas, no tan graves como la COVID-19. Hay muchos microorganismos y brotes, leptospirosis. El mismo problema del dengue. Estábamos a un paso de controlar la malaria, no podemos descuidarnos. El problema de países de ingresos medios y bajos es que se combinan determinantes de salud, pobreza, falta de agua, saneamiento y educación, con falta de acceso a la salud, efectos graves de una enfermedad. Y eso es mortal. Las personas no son atendidas, se complican y eso implica mayor inversión.

En el caso de la tosferina, en julio del 2024, la OPS levantó una alerta epidemiológica, a través de la que pidió a los países fortalecer la vigilancia y asegurar un seguimiento constante de las coberturas de vacunación infantil, entre los menores de 1 año y de 5 años.

