Cuatro accidentes se registran en Quito durante las lluvias

La AMT reportó que los accidentes generaron congestión vehicular en La Floresta, av. Maldonado, av. Guayasamín y Quitumbe

El accidente en el carril exclusivo de la Ecovía, en la av. Maldonado, obligó a suspender el paso en esa zona del sur de Quito.

Cuatro accidentes de tránsito se registraron en diferentes sectores de Quito la mañana de este 6 de enero de 2026, en horas en las que había una lluvia constante y neblina en la capital.

Según informó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), el primer siniestro vial ocurrió entre las avenidas Orellana y 12 de Octubre, en el sector La Floresta, norte de la urbe. En el lugar, un vehículo chocó contra un poste y lo derribó. La estructura cayó sobre la avenida, lo cual provocó el cierre del carril derecho, en sentido occidente - oriente. Posteriormente, el paso se reanudó.

El accidente que más complicó la circulación vehicular sucedió en la avenida Pedro Vicente Maldonado, en el sector Nueva Aurora, sur de Quito e involucró a un patrullero de la Policía Nacional y una unidad de la Ecovía. En el lugar, la vía exclusiva y otro carril se cerraron.

La AMT recomendó tomar como vías alternas las avenidas Mariscal Sucre y Quitumbe Ñan, puesto que el cierre vial persistía, lo que obligó a activar un contraflujo en ese sector de la av. Maldonado.

Dos accidentes más en Cumbayá y Quitumbe

Las emergencias más recientes se reportaron entre las avs. Oswaldo Guayasamín y Simón Bolívar, en el sector de Cumbayá, en el valle; y en la av. Guayanay Ñan y OE3D, en Quitumbe, sur de la urbe.

Aunque los incidentes causaron un fuerte tráfico, la entidad no reportó personas heridas durante los cuatro siniestros. La AMT recomendó circular con precaución, puesto que las lluvias que se han presentado en la ciudad dificultan la movilidad.

¿Hasta cuándo durarán las lluvias?

De acuerdo con una alerta climática del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), la provincia de Pichincha registrará lluvias de mayor intensidad y persistencia hasta este miércoles 7 de enero. Esta situación climática podría generar estancamiento de agua en las vías, caída de árboles o que se reduzca la visibilidad por la niebla.

⛈️#AdvertenciaMeteorológicaEc #1 l Incrementará la intensidad y distribución de lluvias, tormentas y ráfagas de viento, mayor énfasis al interior del norte y centro del Litoral, Amazonía, norte de la Sierra y zonas de cordillera. Mayor énfasis entre el 5 y 7 de enero 2026 🌦️🌧️⛈️ pic.twitter.com/nrFfTvfC52 — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) January 4, 2026

La entidad recomendó circular con precaución ante posibles acumulaciones de agua o zonas propensas a derrumbes.

