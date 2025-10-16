Greeicy Rendón defiende a su padre: “Tiempo al tiempo, espacio a la verdad”

La cantante dejó un emotivo mensaje sobre la verdad, la familia y la conciencia limpia

La cantante colombiana Greeicy Rendón se pronunció públicamente tras la detención de su padre, Luis Alberto Rendón, quien enfrenta un proceso judicial en Colombia. A través de su cuenta de Instagram, la artista compartió un video acompañado de un mensaje donde hizo referencia a los valores familiares y a la importancia de mantener la calma ante los hechos.

Las palabras de Greeicy sobre el caso de su padre

“Los grandes valores que hoy hacen parte de mí y que me permiten con tranquilidad considerarme un gran ser humano vienen de las personas con las que crecí”, expresó la intérprete de Lejos conmigo junto a un video con imágenes de su padre.

En la publicación, Rendón añadió: “La familia que me rodea desde mi día cero, que me enseñó entre tantas cosas a trabajar duro, honestamente, a nunca pasar por encima de nadie, me enseñaron a siempre ser justos con las personas que nos rodean y a hacer siempre las cosas de la manera bonita, de la manera correcta”.

Aunque no se refirió directamente al proceso judicial, la cantante escribió: “Es imposible que no duela el alma cuando te tocan lo que más amas y más aún cuando sabes lo maravillosos que son como seres humanos. Y sé que la palabra ‘maravillosos’ es grande, pero a ellos se les queda pequeña”.

Rendón cerró su mensaje con una frase que ha generado eco entre sus seguidores: “Tiempo al tiempo, espacio a la verdad. Y aunque sufra el corazón, siempre con la frente en alto porque la conciencia nos enseñó que si está limpia, bien se descansa”.

El video ha recibido múltiples mensajes de apoyo por parte de colegas y figuras del entretenimiento. La presentadora Maleja Restrepo comentó: “Tiempo al tiempo, familia preciosa”. Por su parte, el cantante Mike Bahía, pareja de Greeicy, escribió: “Te admiro cada día más, amor de mi vida”.

¿Cuándo ocurrió el hecho delictivo en casa de Greeicy Rendón?

El caso judicial que involucra a Luis Alberto Rendón se remonta a mayo de 2023, cuando se reportó un robo en una propiedad de la cantante y su pareja en Antioquia. De acuerdo con la investigación, el padre de la artista habría participado en la retención de dos empleados acusados de estar vinculados con el hurto de joyas, objetos de valor y dinero, por un monto superior a los 1.700 millones de pesos.

Rendón fue detenido el 11 de octubre de 2025 por orden de un juzgado de Rionegro y enfrenta cargos por secuestro simple y tortura agravada, los cuales no aceptó durante la audiencia.

Mientras avanza el proceso judicial, Greeicy ha preferido mantener un perfil reservado, limitándose a expresar su confianza en el paso del tiempo y en la verdad como camino de resolución.

