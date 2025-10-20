“Ganó por obra y gracia del Espíritu Santo”: Osmel Sousa habla de Dayanara Torres

La Miss Universo 1993 ahora está en medio de la polémica tras las declaraciones del preparador de reinas

Tres décadas después del triunfo de Dayanara Torres en Miss Universe 1993, una declaración de Osmel Sousa reavivó el debate sobre aquel resultado. El llamado zar de la belleza compartió su opinión en el programa En Casa con Telemundo, durante el segmento 'El Horno', donde fue consultado por el actor y presentador Gabriel Coronel.

Dayanara Torres no merecía la corona, según Osmel Sousa

Sousa comentó que la victoria de Torres se dio “por obra y gracia del Espíritu Santo”, asegurando que la verdadera ganadora del certamen celebrado en el Auditorio Nacional de Ciudad de México debía haber sido la venezolana Milka Chulina, quien terminó como segunda finalista. Según explicó, “dos miembros del jurado no le otorgaron calificación a la candidata venezolana”.

“Me cae muy bien, pero le tengo cierta cosita porque el año que ella fue Miss Universo ganó por obra y gracia del Espíritu Santo, porque ahí la ganadora era Venezuela”, dijo Sousa, quien desarrolló su carrera como asesor de reinas de belleza en Venezuela tras emigrar desde Cuba.

Zuleyka Rivera también fue parte de la arremetida de Osmel Sousa

Durante la entrevista, también se refirió a Zuleyka Rivera, Miss Universe 2006, con quien reconoció haber tenido un altercado en el pasado, pero a quien calificó como una “gran reina”. Sousa destacó el desempeño de Rivera y señaló que mantiene una buena opinión de su paso por el certamen.

Las declaraciones del experto en certámenes de belleza generaron una ola de reacciones en redes sociales. Algunos usuarios coincidieron con su versión, mientras otros consideraron inapropiado que pusiera en duda los triunfos de las representantes puertorriqueñas.

