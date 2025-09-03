Cazzu afirma que Nodal impide que su hija viaje con ella y habla sobre su abogado

La rapera argentina se sinceró sobre su difícil batalla legal con su ex y padre de su hija, Christian Nodal

Cazzu se sinceró sobre su lucha legal con Christian Nodal por su hija Inti.

Cazzu habló abiertamente sobre su difícil situación como madre soltera y el conflicto legal que enfrenta con Christian Nodal, padre de su hija Inti. La rapera reveló que lleva más de un año esperando un permiso para poder viajar con su hija, y denunció la actitud del abogado de Nodal durante una mediación. Aunque atraviesa un gran momento profesional, vive una lucha silenciosa en lo personal.

Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida mundialmente como Cazzu, rompió el silencio sobre uno de los capítulos más dolorosos que ha enfrentado desde que se convirtió en madre. Aunque disfruta de un gran momento profesional con su disco Latinaje y su libro Perreo, la cantante argentina confesó que vive una lucha silenciosa como madre soltera y reveló detalles de su batalla legal con Christian Nodal, el padre de su hija Inti.

La rapera fue invitada al popular podcast Se regalan dudas, donde abrió su corazón y habló sin filtros sobre el complicado proceso legal que ha atravesado para poder viajar con su hija fuera de Argentina. Según contó, lleva más de un año esperando un permiso legal para poder salir del país con la niña, sin recibir respuesta positiva.

“Yo necesito un permiso de viaje para poder llevarme a mi hija conmigo. Es algo básico. Trabajo en lo mismo que él, necesito moverme. Ya va a pasar más de un año y ese permiso no lo tengo”, dijo con visible frustración.

“Soy mamá soltera”: Cazzu se sincera sobre su rol como madre y el silencio legal

Durante la entrevista, Cazzu reveló que muchas personas asumen que está en su mejor etapa, rodeada de éxitos y reconocimiento. Pero detrás de las cámaras, vive una realidad muy distinta.

“Tengo un disco que va bien, un libro que le está yendo bien, la gente me dice cosas lindas por la calle... pero soy mamá soltera. Y no saben la lucha que eso significa”, compartió con honestidad.

En ese contexto, recordó una mediación legal reciente que la dejó devastada. En la conversación participaron su abogada, una mediadora y el abogado representante de Nodal. Fue ahí donde, según la artista, vivió uno de los momentos más dolorosos de su vida.

La respuesta del abogado de Nodal que la dejó “sin poder respirar”

Cazzu relató que, durante la mediación, la propuesta de la mediadora fue otorgar un permiso temporal de viaje para Inti, si no querían dar uno permanente hasta su mayoría de edad. Sin embargo, lo que dijo el abogado de Nodal la dejó sin palabras.

“El abogado dijo: ‘No se preocupen, mi cliente sabe que puede revocar ese permiso cuando quiera’. Todavía siento en el pecho ese momento. Hubo un silencio de muerte en la llamada. Yo salí de ahí sin poder respirar”, narró con la voz entrecortada.

Según la cantante, ese instante la hizo sentir completamente vulnerable ante un sistema que, a su juicio, muchas veces no protege a las madres. “Ese hombre me miró a los ojos sin decirme nada y fue como si me dijera: ‘Tenemos el put* control sobre vos y tu hija’”, relató con crudeza.

Cazzu denuncia abuso de poder y cuestiona el sistema legal

Aunque no mencionó directamente a Christian Nodal como autor de esa respuesta, sí dejó claro que el mensaje vino de su entorno legal. Para Cazzu, la situación refleja un desequilibrio de poder que muchas mujeres enfrentan en procesos de custodia y permisos legales.

“Contra eso no me da el corazón. Yo puedo luchar contra todo, contra el sistema, contra la ley… pero esto fue demasiado. Fue uno de los peores momentos de mi vida”, aseguró.

Inti, la hija de Cazzu y Nodal, vive en Argentina

La hija de ambos artistas, Inti, reside actualmente en Argentina con su madre. Desde la separación, Cazzu ha sido quien se ha hecho cargo del cuidado diario de la pequeña, mientras intenta conciliar su rol de madre con su carrera musical internacional.

Hasta el momento, Christian Nodal no ha respondido públicamente a estas declaraciones.

