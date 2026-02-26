De críticas en redes a una carta pública: la polémica que rodea a ‘Rosita’ de Tainy

Lo que empezó como un estreno esperado terminó transformándose en una conversación incómoda dentro de la escena urbana

El productor Tainy junto a los cantantes Rauw Alejandro y JHAYCO para el video oficial del sencillo.

Tras su lanzamiento oficial el 19 de febrero, Rosita, el nuevo single producido por Tainy y presentado como una colaboración entre figuras prominentes del género urbano, destacó (en un inicio) por ser la prueba tangible del tan esperado reencuentro entre JHAYCO y Rauw Alejandro tras años de conflicto público.

Sin embargo, recientemente la conversación en redes se viró hacia la letra del tema y a las interpretaciones que muchos hicieron sobre posibles referencias personales; fue entonces cuando la cantante argentina Cazzu manifestó públicamente su incomodidad, señalando que algunos versos la aludían de manera indirecta.

El arte que hacemos es nuestra postura ante la vida.



Ya conocen la mía. — Cazzu™ (@cazzuoficial) February 22, 2026

El verso que cambió la conversación

Varios seguidores y figuras del medio artístico notaron una serie de indirectas a figuras específicas de la escena musical, lo que hasta cierto punto ya es característico del genero urbano. La realidad es que esta polémica en concreto no nació de una teoría en redes, sino de una mención directa.

En uno de los versos de la canción se nombra explícitamente a Christian Nodal, la letra interpretada específicamente por JHAYCO dice: "yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal"; lo que inevitablemente conectó la canción con la historia sentimental reciente del artista y con el vínculo que tuvo con Cazzu. Lo que encendió las alarmas casi de inmediato, incluyendo en este grupo a la "madre del trap" quien no tardó en pronunciarse.

Sin caer en ataques, Julieta dejó claro que no le parecía adecuado que situaciones personales y familiares terminaran convertidas en parte del relato de una canción que, en teoría, no tenía que ver con ella. Para muchos seguidores, la incomodidad no fue una exageración ya que el contexto en sí mismo hacía imposible escuchar el verso como un simple recurso lírico o una referencia más de la cultura popular.

Un crédito que encendió aún más el debate

Con la polémica en marcha, los involucrados intentaron bajar el tono, se insistió en que la canción no tenía destinatarios concretos y que las interpretaciones corrían por cuenta del público. Sin embargo, un detalle en los créditos añadió una nueva capa a la discusión: entre los coescritores figura Bad Bunny.

El nombre no pasó desapercibido, especialmente porque Cazzu fue invitada recientemente a uno de sus conciertos en Argentina. Para muchos, la coincidencia temporal intensificó la conversación, incluso sin declaraciones directas de parte del artista puertorriqueño hasta la fecha.

El 14 de febrero, Cazzu era la invitada especial de la noche en el concierto de Bad Bunny. Instagram

Cazzu: del comentario a la declaración formal

El momento que realmente elevó la controversia ocurrió cuando Cazzu, el 24 de febrero vía X, hacia publica una carta abierta, en la que expresó su postura sobre la canción y cómo interpretó ciertos elementos de Rosita.

En ese mensaje, la artista argentina habló de respeto dentro de la comunidad artística, de la responsabilidad en el uso de referencias personales en letras públicas y de cómo ciertas líneas del tema la incomodaron o la hicieron sentir señalada de manera indirecta, entre estas declaraciones la argentina cita la respuesta de Rauw Alejandro, que por mucho resulto siendo la más escandalosa.

el que no puedes hacer tu — RAÚL (@rauwalejandro) February 22, 2026

La carta, que rápidamente se volvió tendencia en plataformas digitales, generó tanto apoyo como críticas entre otros músicos, comentaristas y seguidores. Mientras algunos defendieron la libertad creativa de los autores del tema, otros avalaron el llamado de Cazzu a replantear los límites del discurso en la música urbana.

En este mundo, en este género, la mayoría son gente que negocia la hipocresía y lentamente se les va achicando la capacidad de ser sensibles. Cazzu

Las reacciones generales en redes muestran una escena dividida: una parte de la audiencia aplaude la expresión honesta de Cazzu, y otra señala que este tipo de debates forman parte del pulso natural de un género en constante evolución.

