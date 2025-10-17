Cazzu versus Nodal: Su hija en el medio de la disputa

La artista emitió un emotivo discurso sobre lo que ocurre con el padre de su hija Inti

En medio de la controversia por el comunicado emitido por Christian Nodal sobre la manutención y convivencia con su hija, Cazzu volvió a presentarse en el Auditorio Nacional de México como parte de su Latinaje Tour. Durante su segunda fecha en el recinto, la cantante argentina leyó una carta ante el público antes de interpretar Inti, canción inspirada en su hija de dos años.

El potente discurso de Cazzu

“Esta canción que viene a continuación la quiero dedicar diferente esta noche. Esta canción la dedico a todas las mamás que crían solas a sus hijos. Yo, al igual que muchas mujeres, no solo no recibo ayuda, sino que recibo ataques”, expresó ante los asistentes, que respondieron con aplausos y gritos de apoyo.

La artista continuó con un mensaje sobre su proceso personal: “Antes yo confiaba en que la paz se podía construir con silencio, pero el silencio muchas veces se contradice con lucha. Y cuando recibí el apoyo de todos ustedes, supe que tenía un refugio para seguir luchando”.

Más adelante agregó: “Cuando se trata de nuestros hijos nos tocan el punto más frágil, pero en la vida se puede ser frágil como una rosa o frágil como una bomba”. La intérprete explicó que su lucha parte desde la maternidad: “Cuando yo hablo de mi vida y mi situación lo hago como mamá, porque cuando una es madre, el amor de un hombre importa un carajo”.

Durante su discurso, Cazzu agradeció al público por el respaldo recibido: “Es injusto darle lugar a algo tan oscuro en un momento tan bello como el que me están regalando, pero es preciso y necesario que sepan que esta lucha es de todas nosotras”. Y concluyó: “Mientras la injusticia y la tristeza nos oprima el pecho, sabemos encontrar un bálsamo en nuestros hijos y otro bálsamo para el corazón es la música. Para todas las madres que luchan, para las hijas de madres que les tocó luchar, y esas hijas que se convirtieron en madres que ahora les toca luchar”.

El mensaje de Christian Nodal tras el concierto

Horas después de la presentación de Cazzu, Christian Nodal publicó una historia en sus redes sociales que llamó la atención de sus seguidores. En la imagen se observaba un cenicero con cigarrillos usados sobre una mesa desordenada y un techo que simulaba un cielo estrellado.

El texto que acompañaba la fotografía decía: “Una peda, una llorada y luego a lo que sigue...”. Algunos usuarios interpretaron la publicación como una respuesta indirecta a la cantante, mientras que otros consideraron que podría formar parte del concepto visual de una nueva canción o video musical en el que el artista estaría trabajando.

