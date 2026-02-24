Bodo Glimt: ¿quién es el modesto equipo noruego que eliminó al Inter de Milán?

La historia de la plantilla que se clasificó por vez primera a los octavos de final de la Champions League tiene de todo

Jugadores del Bodo Glimt tras la hazaña de la Champions League ante el Inter de Milán.

Lo que muchos llamarán la gran gesta del fútbol europeo moderno tiene nombre y apellido: Bodo Glimt, el modesto club noruego completó este miércoles una de las sorpresas más impactantes de la UEFA Champions League al derrotar 2-1 al Inter de Milán en San Siro y sellar un global de 5-2, asegurando su pase a los octavos de final por primera vez en su historia.

Una historia centenaria lejos de los reflectores

Fundado el 19 de septiembre de 1916, Bodo Glimt es un club con más de un siglo de vida proveniente de la ciudad de Bodo, en el norte de Noruega. Tradicionalmente, ha sido un equipo de perfil discreto, con altibajos en su trayectoria y sin la ostentación ni el presupuesto de los grandes del continente.

En su país compite en la Eliteserien, la primera división noruega, donde ha ganado el título en varias ocasiones recientes (incluidas 2020, 2021, 2023 y 2024). Históricamente, Bodo Glimt era un club respetado a nivel local, pero con escasa presencia en los grandes torneos europeos, antes de la temporada actual, donde su participaciones continentales más destacadas fueron en fases de clasificación o en la Europa Conference League y la Europa League, donde alcanzó las semifinales en 2025.

El ascenso europeo: de “zebra” a “matagigantes”

La campaña 2025/26 ha redefinido al club noruego. Por primera vez, Bodo Glimt no solo accede a la fase de grupos de la Champions League, sino que también derrota rivales de élite. En la ronda de grupos superó a equipos como Manchester City y Atlético de Madrid, mostrando un fútbol valiente y efectivo que desconcertó a favoritos.

El entrenador Kjetil Knutsen ha sido señalado como una pieza clave en la transformación del equipo, apostando por una filosofía de juego sólida, organización táctica y confianza absoluta en sus futbolistas, la mayoría noruegos y formados en casa.

La gesta en San Siro

Tras una victoria histórica 3-1 en el partido de ida, Bodo Glimt selló su pase en el icónico Giuseppe Meazza con goles de Jens Petter Hauge y Håkon Evjen, aprovechando también errores defensivos del Inter. El club noruego se convierte así en el primer equipo del Círculo Polar Ártico en avanzar a una eliminatoria de Champions League, y la proeza fue celebrada como uno de los mayores “batacazos” de toda la competición.

La victoria rompe además un largo dominio de los clubes de las grandes ligas europeas, con Bodo Glimt imponiéndose frente a estructuras mucho más poderosas y presupuestadas.

¿Qué sigue?

Con este resultado, Bodo Glimt avanzará a los octavos de final, donde enfrentará a uno de los favoritos del torneo, ya sea Manchester City o Sporting Clube de Portugal. Para un club cuya historia europea estaba llena de sueños más que de hechos, este hito confirma que la ambición y la disciplina pueden romper barreras tradicionales en el fútbol moderno.

En definitiva, Bodo Glimt ha pasado de ser un desconocido equipo del norte de Noruega a protagonista de una de las historias más inolvidables en años recientes de la Champions League —y lo ha hecho con carácter, sorpresa y un fútbol que resonará por mucho tiempo en los anales del deporte rey.

