Sudamericano Sub-20: Ecuatorianas hablan de "revancha" ante Brasil por el título

La selección femenina sub-20 jugará este miércoles 25 de febrero ante Brasil para quedar a un paso de ganar el torneo

Integrantes de la selección femenina sub-20 en un descanso de la sesión de entrenamiento previo al partido con Brasil.

La selección femenina de Ecuador vuelve a escena este miércoles 25 de febrero, desde las 16:00, en el Campeonato Sudamericano Femenino Sub-20 que se disputa en Paraguay, con un desafío mayor: enfrentar a Brasil, potencia histórica de la categoría y rival directo en la pelea por los primeros lugares del grupo.

La Tri llega impulsada por una campaña que ya la ha puesto en el radar continental. Orden táctico, intensidad en la recuperación y carácter para sostener resultados han sido parte de un equipo que ha sabido competir ante rivales de peso. Sin embargo, al frente estará Brasil, múltiple campeón sudamericano y habitual animador de los mundiales juveniles.

Positivismo en jugadoras tricolores

En la interna ecuatoriana se respira confianza. La defensa Kathleen Mendoza no oculta lo que significa este momento: “Siento una emoción muy grande, una felicidad que quizás sea un poco indescriptible… me llena mucho saber que hemos podido hacer historia como equipo”.

La zaguera destaca que el crecimiento no es casualidad. “Más allá del talento tenemos aquella actitud y garra que nos define como jugadoras y como ecuatorianas”, afirma, convencida de que el proceso ha fortalecido la identidad del grupo.

El duelo ante Brasil también tiene un componente especial: la revancha. En anteriores enfrentamientos, la Verdeamarela impuso condiciones con su tradicional juego ofensivo y velocidad por bandas. Esta vez, Mendoza lo asume como una oportunidad: “El fútbol nos da esta revancha y la vamos a aprovechar a más no poder… esta vez puede ser diferente y vamos a salir con todo para sacar los tres puntos”.

Otra de las protagonistas es Evelyn Burgos, quien ya sabe lo que es romper barreras. En 2019, con apenas 12 años, logró un récord Guinness como la futbolista más joven en debutar en una liga profesional con Deportivo Santo Domingo. Hoy, con mayor madurez, es parte de una generación que sueña en grande.

Su mensaje resume el espíritu del plantel: “No importa perder o ganar, siempre estar la una a la otra… cuando no se gana es cuando más debemos sostenernos”.

Ecuador buscará transformar la ilusión en puntos. Ante Brasil, no solo estará en juego la tabla, sino la confirmación de que esta Sub-20 quiere dejar una huella histórica en Paraguay.

