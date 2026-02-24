Surf Ecuador 2026: títulos para Mimi Barona y El Gato Chila en Manta

La primera fecha del circuito nacional tuvo a los experimentados tricolores como protagonistas principales

Jonathan 'El Gato Chila' triunfó en el regreso a las competencias oficiales.

Los surfistas nacionales Dominic ‘Mimi’ Barona y Jonathan Zambrano se quedaron el fin de semana con los títulos de campeón de la primera fecha del Circuito Nacional de Surf 2026.

“El Gato Chila”, como es conocido Zambrano en el deporte, hizo valer su experiencia internacional para imponerse en la final de la categoría Open varones tabla corta con un excelente nivel competitivo y un golpe de back-side que se convirtió en su principal arma para lograr 14.80 puntos, por encima del local Bruce Burgos (14.43 puntos). El tercer puesto correspondió al vigente campeón panamericano, Álex Suárez con 14.67 unidades, mientras que el cuarto lugar fue para Maximiliano Sáenz con 10.70 puntos.

¿Tiene posibilidades Barcelona SC ante Argentinos Jrs. en la Copa Libertadores? Leer más

Ya en la categoría Open Damas, el título se quedó con la surfista olímpica Mimi Barona, quien se proclamó por tercera vez monarca de la Copa TPM Open Pro Manta Surf City.

El score de 12.27 puntos, fueron suficientes par que Mimi superara a Génesis Borja (11.50 puntos), quien se quedó con el segundo lugar. El tercer puesto fue para la ecuatoriano-australiana, Pacha Luque Light con 9.10 puntos, mientras que el cuarto lugar fue para Ámbar García, de 13 años, de Montañita, con 7.56 puntos.

Campeones en otras categorías

En Longboard damas, el campeonato fue para Fanny Villao con 8.76 puntos; en Longboard varones, el título se lo llevó Angelo Franco con 14 unidades; en SUP Surf varones el primer lugar fue para el local Julio Hidalgo con 9.10 puntos; en tabla corta sub-14 el título recayó en Maksin Molina; y en SUP Surf damas, ganó la local Xiomara Bowen.

Según la organización, en el torneo participaron representantes de Galápagos, Esmeraldas, Manabí, Santa Elena y Guayas, quienes se preparan previo al Campeonato Panamericano de Surf que se realizará en abril, en Playa Venao, Panamá, que a su vez es clasificatorio a los Juegos Panamericanos Lima 2027 y Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!