Chito Vera vs David Martínez: hora y cartelera del UFC México

El peleador ecuatoriano regresa al octágono tras varios meses de ausencia ante un un rival que tendrá la localía de su parte

Chito Vera (d) tuvo una intensa y pareja pelea con Aiemann Zahabi (i) en el UFC Vancouver, que fue a favor del local por decisión dividida de parte de los jueces.

Un choque de generaciones y estilos marcará la cartelera coestelar del UFC Fight Night: Moreno vs. Kavanagh cuando el ecuatoriano Marlon Vera, conocido mundialmente como “Chito”, se mida al mexicano David Martínez este sábado 28 de febrero en la Arena Ciudad de México. Tras un ascenso meteórico y una carrera plagada de duelos intensos, el tricolor buscará un golpe de autoridad ante uno de los prospectos más emocionantes del peso gallo.

De acuerdo con la organización, las peleas preliminares, entre las que está la del manabita, iniciarán a las 17:00 de Ecuador, mientras que la pelea principal se espera que sea a las 20:00.

Formato de la pelea y expectativas

El combate, pactado a cinco rounds en la división de 135 libras, llega en un momento clave para ambos luchadores. Vera, con una trayectoria consolidada en la UFC desde su debut en 2014, ha enfrentado a lo más selecto de la categoría: desde contendientes al título hasta campeones establecidos. Su última oportunidad por el cinturón mundial fue contra Sean O’Malley en 2024, pelea que perdió por decisión, pero que reafirmó su carácter y capacidad de resistencia frente a la élite.

No obstante, en 2025 “Chito” vivió altibajos: acumuló derrotas ante rivales de alto calibre como Deiveson Figueiredo y Aiemann Zahabi, lo que lo dejó fuera de la conversación por la corona y lo impulsó a replantear su estrategia. Este contexto convierte su choque con Martínez en más que un simple duelo: es la posibilidad de recuperar terreno en el ranking y volver a ser protagonista en la división.

Por su parte, David Martínez, de 27 años, vive un momento ascendente. Tras debutar con nocaut ante Saimon Oliveira en la misma Ciudad de México, el prospecto ha hilado importantes actuaciones que lo posicionan entre los favoritos de la afición local. Con un estilo explosivo y una velocidad que lo caracteriza, Martínez promete una guerra dentro del octágono: “Va a sacar chispas esa pelea”, declaró con confianza en las horas previas.

Analistas coinciden en que el choque de estilos —la veteranía y potencia de Vera contra la rapidez y agresividad de Martínez— puede ser candidato a “Pelea de la Noche” y dejar una marca imborrable en la siempre electrizante historia del UFC en México.

Para “Chito” Vera, este sábado no solo es pelear; es reafirmar su legitimidad entre los mejores del mundo, defender el legado latino y demostrar que la experiencia aún tiene un lugar predominante en la jungla de los gallos. Mientras tanto, Martínez tiene la oportunidad de consolidar su ascenso con una victoria histórica frente a uno de los referentes actuales de la división.

