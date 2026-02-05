Roberto Cuero, bajo críticas del oficialismo por incidente con militares en Guayaquil

Un video grabado en 2024 y reactivado recientemente en redes sociales muestra al asambleísta Roberto Cuero involucrado en un intercambio con miembros de las Fuerzas Armadas durante un operativo de control en Guayaquil. Las imágenes, en las que también aparece su esposa, han provocado una serie de pronunciamientos desde distintos sectores del ámbito político.

Tras la viralización del video, la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, se pronunció en una entrevista con el medio Altavoz sobre lo ocurrido. La funcionaria cuestionó la postura de los integrantes de la Revolución Ciudadana, señalando una presunta contradicción entre el discurso de respaldo institucional a las Fuerzas Armadas y las acciones observadas en la grabación, donde se reportan agresiones verbales hacia los uniformados.

Posturas del oficialismo y antecedentes legislativos

Desde la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN), el asambleísta Andrés Castillo exigió respeto para la fuerza pública, recordando que el país se encuentra bajo un estado de conflicto armado interno. Castillo enfatizó que este tipo de incidentes no contribuyen a mantener la moral de las instituciones de seguridad y exhortó a los legisladores a mantener una conducta acorde a su cargo.

Asimismo, la ministra Morillo vinculó el incidente con la gestión histórica de la organización política a la que pertenece Cuero, mencionando reformas como la "Ley Patiño" como ejemplos de decisiones que, según su visión, afectaron la estructura y el crecimiento de las Fuerzas Armadas en periodos anteriores.

Solicitud de sanciones y confrontación entre legisladores

El asambleísta Sergio Peña, quien anteriormente integró las filas del correísmo, también se manifestó a través de sus redes sociales. Peña solicitó que la Asamblea Nacional analice el comportamiento de Cuero para determinar posibles sanciones administrativas, calificando el acto como un abuso hacia las fuerzas del orden.

Esta declaración generó una respuesta directa de Roberto Cuero, quien utilizó sus plataformas digitales para confrontar a Peña. El intercambio de mensajes entre ambos legisladores derivó en términos personales y retos directos, escalando la tensión política derivada del video original.

¡Esto es RC!



El abuso, el grito y la violencia.



Por eso siempre votan en contra de fortalecer a nuestras Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional: están acostumbrados a humillarlas y a favorecer a la delincuencia.



— Sergio Peña Veloz (@abg_sergioec) February 3, 2026

Contexto del incidente y versión del asambleísta Cuero

Sobre el origen del conflicto, el video muestra a la esposa de Cuero, Jacqueline Hurtado, increpando a los militares, mientras el legislador se dirige a ellos con calificativos como “payasos” y “cobardes”. Según la versión pública de Cuero, el suceso ocurrió hace más de un año a pocos metros de su domicilio.

El asambleísta justificó su reacción alegando que su hijo fue presuntamente agredido por los militares tras ser obligado a bajar del vehículo que conducía, el cual no portaba placas de identificación al momento del control. Cuero ratificó su postura, indicando que su proceder respondió a la defensa de su núcleo familiar y que actuaría de la misma forma ante situaciones similares.

