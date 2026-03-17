Jaime Ayoví: nueva fecha de retiro y cargo administrativo que ocupará en Emelec

La sanción de LigaPro obligó al futbolista a postergar su despedida, mientras el Bombillo lo reubicará como formador

El gol de penalti convertido por Jaime 'la Yoya' Ayoví (i) no le alcanzó a Emelec en La Cocha.

El cierre de carrera de Jaime Ayoví no será como estaba previsto. Cuando todo apuntaba a que el domingo 15 iba a ser su último partido como profesional, una sanción impuesta por la LigaPro alteró el guion y obligó a reprogramar su adiós con la camiseta de Club Sport Emelec.

El Comité Disciplinario resolvió suspender al atacante por dos fechas, tras los informes arbitrales recientes, lo que le impide disputar el encuentro en el que pretendía despedirse. La decisión no solo impacta en lo deportivo, sino también en lo simbólico: Ayoví había planificado retirarse dentro del campo de juego y no desde la tribuna.

Con este escenario, la despedida del histórico delantero se trasladará algunas jornadas más adelante, posiblemente entre la sexta y séptima fecha de la fase inicial. La intención del jugador se mantiene firme: cerrar su carrera en cancha, frente a la hinchada azul y en el estadio Capwell.

Un líder dentro y fuera de la cancha que deja huella en Emelec

A sus 38 años, “La Yoya” no solo deja una trayectoria de más de 15 años en el fútbol profesional, sino también un rol importante dentro del camerino en etapas complejas del club. Su experiencia en ligas del exterior, incluyendo pasos por Argentina, México y Medio Oriente, lo consolidó como una referencia dentro y fuera del campo.

EMELEC ⚽



El retiro tendrá que esperar: Jaime Ayoví recibió dos fechas de suspensión 🔴 ❌



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Mientras espera cumplir la sanción, su futuro ya está definido. La dirigencia eléctrica ha confirmado que asumirá un cargo clave en la estructura institucional: estará al frente de las divisiones formativas del club. Desde esa posición, buscará aportar en la detección y desarrollo de nuevos talentos, trasladando su experiencia al trabajo con las próximas generaciones.

Así, el retiro de Ayoví no se cancela, pero sí se pospone. El fútbol le exige una pausa administrativa antes del último silbatazo de su carrera, uno que el delantero insiste en protagonizar con los botines puestos y no como espectador.

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