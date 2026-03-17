Israel dona ayuda humanitaria y sillas de ruedas a la Gobernación del Guayas

Israel entrega 500 kits y 50 sillas de ruedas a Guayas para damnificados por las lluvias y ciudadanos con discapacidad

Autoridades de Ecuador reciben la donación de ayuda humanitaria y sillas de ruedas entregada por Israel a la Gobernación del Guayas.

La Gobernación del Guayas recibió una importante donación del Consulado de la República de Israel, consistente en 500 paquetes de asistencia humanitaria y 50 sillas de ruedas. Durante el acto de entrega, el gobernador José Arévalo explicó que, en coordinación con la Secretaría de Riesgos y el Ministerio de Inclusión Económica y Social, se establecerá un cronograma para distribuir los insumos a los damnificados por el crudo temporal invernal, mientras que las sillas de ruedas se asignarán a ciudadanos con movilidad reducida.

Por su parte, el cónsul Gad Czarninski subrayó la solidez de los lazos bilaterales, afirmando que "las amistades se ven en los momentos difíciles". El diplomático destacó que el apoyo mutuo es fundamental cuando ambas naciones atraviesan contextos complejos.

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Visiones compartidas ante el conflicto

Czarninski aprovechó el encuentro para trazar un paralelismo entre el conflicto que enfrenta Israel en Medio Oriente y la situación de seguridad que atraviesa Ecuador. Según el cónsul, ambas naciones libran batallas similares contra amenazas internas y externas, razón por la cual expresó su total solidaridad con el pueblo ecuatoriano, no solo por la crisis de seguridad, sino también por los estragos causados por las lluvias.

Un respaldo a la postura diplomática

Este gesto de cooperación responde también a la política exterior de Carondelet. El representante israelí resaltó la firmeza del Gobierno ecuatoriano al calificar a ciertas organizaciones como terroristas, señalando que Ecuador es uno de los pocos países de la región que ha mantenido una postura clara "de cara a la historia". Este respaldo político fortalece la relación técnica y humanitaria entre ambos Estados.

La cooperación internacional se fortalece cuando la solidaridad se convierte en acciones concretas.@goberguayasec liderada por @josearevalo recibió de @IsraelConsulado una donación de 500 kits de alimentos y 50 sillas de ruedas para familias afectadas por la temporada invernal. pic.twitter.com/7kPpSTB9Kw — Gobernación del Guayas (@goberguayasec) March 17, 2026

Más allá de la asistencia inmediata

Finalmente, el gobernador Arévalo enfatizó que esta ayuda trasciende la entrega de suministros, apuntando a un concepto de "vida digna" y bienestar social integral. El funcionario recordó que, ante la emergencia climática, el Ejecutivo impulsa acciones preventivas para mitigar futuros impactos en las zonas más vulnerables del país, buscando soluciones que perduren más allá de la etapa invernal.

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