Prensa nacional y extranjera reacciona ante intento de presión estatal contra Granasa

Medios de comunicación replicaron el pronunciamiento de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sobre Expreso y Extra

Medios de comunicación de Ecuador y de la región han replicado el pronunciamiento de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en el que expresa su preocupación por los intentos estatales de presionar o condicionar la propiedad y la gestión de Gráficos Nacionales S.A. (Granasa), empresa editora de los diarios Expreso y Extra.

RELACIONADAS La Superintendencia de Compañías responde a Granasa

A través de un pronunciamiento público, la SIP observó con alarma los intentos de la Superintendencia de Compañías de revertir la titularidad accionaria de Granasa, pese a que, según la empresa, dicha transferencia fue realizada, inscrita y perfeccionada conforme a la legislación vigente hace varios años.

Para la organización, esta medida genera inseguridad jurídica y abre la puerta a una injerencia indebida en la estructura societaria de un medio de comunicación, lo cual resulta incompatible con los estándares interamericanos de libertad de expresión

#ANÁLISIS | El Gobierno está empeñado en doblegar la línea editorial de EXPRESO y EXTRA ante operativos que solo han fracasado.



Por Martin Pallares 👉 https://t.co/CJyIlj0lW3 pic.twitter.com/h3VNZYmikD — Diario Expreso (@Expresoec) January 6, 2026

La reacción de la prensa nacional e internacional frente al caso Granasa

En Ecuador, varios medios de comunicación han hecho eco de la preocupación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ante el intento estatal de presionar o condicionar la propiedad y la gestión de Gráficos Nacionales S.A. (Granasa), empresa editora de Expreso y Extra.

RELACIONADAS La SIP denuncia presiones estatales contra los diarios Expreso y Extra

Diario Correo, Ecuavisa, El Universo y La Hora son algunos de los medios de comunicación que replicaron el pronunciamiento de la SIP, destacando que el intento de revertir la titularidad accionaria de Granasa representan "represalias indirectas" contra el trabajo de Expreso y Extra.

De igual forma, El Nuevo Diario (República Dominicana), Semana (Colombia) y El Tiempo (Colombia) son algunos de los medios internacionales que también se hicieron eco del pronunciamiento de la SIP ante el intento estatal de presionar o condicionar la propiedad y la gestión de Granasa.

Cinco analistas coinciden en que el intento de la Superintendencia de Compañías de acceder al 40 % de las acciones de Gráficos Nacionales —casa editorial de EXPRESO y EXTRA— es un síntoma de autoritarismo.



La nota completa 👉 https://t.co/YZvrFcbmDk pic.twitter.com/kABRW9PmYi — Diario Expreso (@Expresoec) January 5, 2026

Los intentos de presión estatal contra Granasa no tienen sustento

Según información pública difundida por Gráficos Nacionales S.A. (Granasa) y por su defensa legal, medidas de carácter tributario, financiero y societario estarían siendo utilizadas para presionar o condicionar la propiedad y la gestión del grupo editorial, lo que afectaría de manera directa su libertad empresarial y, de forma indirecta, su línea editorial.

En un comunicado público difundido días atrás, Granasa denunció al Gobierno del presidente Daniel Noboa de emplear “todos sus esfuerzos y caminos opacos para intentar doblegar” a la empresa con el objetivo de silenciar sus críticas.

Además, la compañía señaló que en septiembre de 2025 tuvo conocimiento de actuaciones tributarias iniciadas por el Servicio de Rentas Internas (SRI), relacionadas con presuntas diferencias en declaraciones fiscales de terceros vinculados a su cadena de distribución. Aunque la empresa solicitó oportunamente acceso a la documentación correspondiente, aseguró que hasta ahora no ha recibido la totalidad de la información.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!