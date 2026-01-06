Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Política

expreso
Gráficos Nacionales S.A. (Granasa) es la empresa editora de los diarios Expreso y Extra.Freddy Rodríguez

Prensa nacional y extranjera reacciona ante intento de presión estatal contra Granasa

Medios de comunicación replicaron el pronunciamiento de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sobre Expreso y Extra

Medios de comunicación de Ecuador y de la región han replicado el pronunciamiento de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en el que expresa su preocupación por los intentos estatales de presionar o condicionar la propiedad y la gestión de Gráficos Nacionales S.A. (Granasa), empresa editora de los diarios Expreso y Extra.

RELACIONADAS

A través de un pronunciamiento público, la SIP observó con alarma los intentos de la Superintendencia de Compañías de revertir la titularidad accionaria de Granasa, pese a que, según la empresa, dicha transferencia fue realizada, inscrita y perfeccionada conforme a la legislación vigente hace varios años.

Para la organización, esta medida genera inseguridad jurídica y abre la puerta a una injerencia indebida en la estructura societaria de un medio de comunicación, lo cual resulta incompatible con los estándares interamericanos de libertad de expresión

La reacción de la prensa nacional e internacional frente al caso Granasa

En Ecuador, varios medios de comunicación han hecho eco de la preocupación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ante el intento estatal de presionar o condicionar la propiedad y la gestión de Gráficos Nacionales S.A. (Granasa), empresa editora de Expreso y Extra.

RELACIONADAS

Diario Correo, Ecuavisa, El Universo y La Hora son algunos de los medios de comunicación que replicaron el pronunciamiento de la SIP, destacando que el intento de revertir la titularidad accionaria de Granasa representan "represalias indirectas" contra el trabajo de Expreso y Extra.

De igual forma, El Nuevo Diario (República Dominicana), Semana (Colombia) y El Tiempo (Colombia) son algunos de los medios internacionales que también se hicieron eco del pronunciamiento de la SIP ante el intento estatal de presionar o condicionar la propiedad y la gestión de Granasa.

Los intentos de presión estatal contra Granasa no tienen sustento

Según información pública difundida por Gráficos Nacionales S.A. (Granasa) y por su defensa legal, medidas de carácter tributario, financiero y societario estarían siendo utilizadas para presionar o condicionar la propiedad y la gestión del grupo editorial, lo que afectaría de manera directa su libertad empresarial y, de forma indirecta, su línea editorial.

RELACIONADAS

En un comunicado público difundido días atrás, Granasa denunció al Gobierno del presidente Daniel Noboa de emplear “todos sus esfuerzos y caminos opacos para intentar doblegar” a la empresa con el objetivo de silenciar sus críticas.

Además, la compañía señaló que en septiembre de 2025 tuvo conocimiento de actuaciones tributarias iniciadas por el Servicio de Rentas Internas (SRI), relacionadas con presuntas diferencias en declaraciones fiscales de terceros vinculados a su cadena de distribución. Aunque la empresa solicitó oportunamente acceso a la documentación correspondiente, aseguró que hasta ahora no ha recibido la totalidad de la información.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Prisión preventiva para sospechoso de robo y muerte del periodista Xavier Ramos

  2. Seguro de desempleo IESS 2026: Requisitos y pasos para solicitarlo hoy

  3. Protestas en Irán dejan 35 muertos y 1200 detenidos tras diez días de disturbios

  4. Impuesto Predial y CEM 2026: Guayaquil bate récord con $2,35 millones el primer día

  5. Comic Con Ecuador 2026: fechas confirmadas y todo sobre su décimo aniversario

LO MÁS VISTO

  1. Ecuador rompe el mercado y supera a Alemania con su top 5 previo al Mundial 2026

  2. Bono de Desarrollo Humano enero 2026: cronograma de pagos por cédula

  3. Hincapié, el ecuatoriano todoterreno que se tomó el Arsenal en la Premier League

  4. Stranger Things: ¿Habrá nuevo episodio el 7 de enero? Fans hablan del final verdadero

  5. Lo que Daniel Noboa quiere con GRANASA equivale al “exprópiese” de Hugo Chávez

Te recomendamos