Ana Morán: Así combina la vida de influencer con la espiritualidad

La multifacética creadora de contenido relata su evolución entre el modelaje, su espiritualidad y las redes sociales

Ana Morán irradia una mezcla de elegancia, ternura y calma que transmite a quienes la ven por primera vez. Influencer de belleza, moda y lifestyle, ex reina de belleza y futura abogada, ha construido una comunidad de más de 120 mil seguidores que valora tanto su autenticidad como su impecable sentido de la moda.

Este año, decidió sumar un nuevo capítulo a su historia al crear The Grace Club, un espacio pensado para que las mujeres fortalezcan su conexión con Dios y abracen su lado espiritual. Junto a EXPRESIONES, la guayaquileña de 21 años abre la puerta a ese universo que une inspiración, propósito y crecimiento interior.

Ana estudia Derecho y entre sus planes a futuro es participar en un nuevo concurso de belleza. VANESSA TAPIA

“Ser reina de belleza no es fácil”

Desde muy joven, el modelaje se convirtió en una de las facetas que Ana decidió incursionar.

Su formación comenzó en 2022, cuando estudió en la academia de Denisse Klein en Ecuador y empezó a trabajar en campañas de moda. Ese mismo año dio un salto decisivo al viajar a Estados Unidos para graduarse como modelo profesional en el campamento de Coco Rocha en Nueva York. “Siempre me ha gustado prepararme bien para cada etapa, sentía que debía hacerlo con profesionalismo”, recuerda.

Su camino en los reinados llegó poco después. Participó en el certamen nacional de Top Model of The World, donde obtuvo la corona que la llevó a representar a Ecuador en Egipto en 2023.

Eso sí, Ana resalta que aunque fue una de las mejores experiencias que ha vivido, estar en los parámetros del modelaje y los concursos no es tan sencillo como parece. “Desde afuera puede verse fácil, pero es un reto constante. No solo se trata de posar o tener un buen look. Se trata de disciplina, constancia, seguridad emocional y entrega”, explica.

En el certamen, cada presentación implicaba mucho tiempo de práctica, preparación física y mental. Entrenaba tres horas al día y trabajaba bajo presión. “Es hermoso y me apasiona, pero definitivamente te exige y te forma. Me ayudó a crecer como mujer y a encontrar la mejor versión de mí misma”.

Además, aprendió a enfrentar las críticas con fortaleza. “Siempre habrá comentarios negativos. Había personas que decían que era muy joven, que no estaba preparada o que no cumplía los estándares, pero no puedes dejar que eso defina quién eres. Tu valor no depende de lo que los demás digan, sino de tu identidad y tu propósito”.

Hoy, con más madurez y claridad emocional, sabe que ese camino no ha terminado. Una vez que termine el próximo año sus estudios como abogada, sueña con regresar a un nuevo certamen y vivirlo desde una versión más fuerte y consciente de sí misma.

Ana creó el proyecto The Grace Club enfocado en la espiritualidad femenina. VANESSA TAPIA

Sanar desde el amor

The Grace Club es un proyecto que nació en uno de los capítulos más íntimos, difíciles y transformadores de su vida. Aunque creció creyendo en Dios, su conexión se quebró tras la pérdida de su padre en 2021.

“Mi salud mental y espiritual no estaba bien. Me di cuenta de que Dios no estaba en el centro de mi vida y que había priorizado cosas que no eran buenas”, recuerda.

Ese duelo marcó un antes y un después, y en medio del dolor entendió que necesitaba sostenerse en algo más grande. “Descubrí que Dios viene del amor, y eso fue un refugio para lo que sentía”. Por eso, este año decidió crear The Grace Club, un grupo pensado para quienes desean fortalecer su espiritualidad y sanar desde un lugar más profundo.

“Me llena el corazón saber que todas buscamos el mismo propósito. No se necesita pertenecer a una religión específica. Lo importante es desear fortalecer su relación espitural desde el amor”, dice Ana.

Actualmente, son 195 mujeres las que forman parte de este grupo, y cada semana participan en encuentros virtuales para desconectarse del ruido cotidiano.

Además, todos los meses organiza talleres presenciales que incluyen charlas, actividades creativas o físicas y sesiones de journal.

“Los influencers a veces tenemos temor de hablar de religión u otros temas pero quiero ser transparente sobre quién soy. Por eso decidí mostrar que mi relación con Dios estaba mejorando y siento que mi vida tiene una nueva misión”.

Inspirar sin filtros

The Grace Club tiene reuniones virtuales todas las semanas. VANESSA TAPIA

El mundo digital se ha convertido en un espacio en el que Ana comparte su día a día como creadora de contenido y estudiante de Derecho.

Entre Instagram y TikTok reúne una comunidad de 123 mil personas que encuentran en ella autenticidad y calidez. Además, su trabajo como influencer le ha permitido ser parte de diversos eventos y este año fue invitada a los Premios Ícono en Medellín.

“Poco a poco mi contenido ha ido evolucionando, y ahora me enfoco en el lifestyle, moda y belleza”, explica. Comparte rutinas de cuidado personal, maquillaje y ejercicio. “Siempre trato de motivar, aportar valor y reflejar quién soy con mi comunidad. Me encanta inspirar, empoderar y lograr que las mujeres no se sientan solas mientras atravesamos juntas el crecimiento hacia la adultez”, añade.

Eso sí, con el tiempo ha aprendido a poner límites a lo que está dispuesta a hacer en redes. Hubo una etapa en la que seguía tendencias solo para ganar visibilidad. “Antes grababa contenido o bailes para hacerme viral, y terminaba cuestionándome si era lo correcto”, recuerda. Hoy ese capítulo quedó atrás. “Ya no bailo ni hago trends porque sí. Solo hago lo que me apasiona y lo que siento que va acorde a mi comunidad. No me dejo llevar por tendencias que no están alineadas a quien soy”.

Moda con sabor a verano

Ana también tiene un alma emprendedora que vibra con la moda y las tendencias. Al ser una persona apasionada por el mundo fashionista, creó Bawla, una marca de ropa inspirada en el espíritu tropical y veraniego de los looks de playa.

Actualmente, trabaja en su próxima colección que verá la luz en 2026, una propuesta pensada para quienes disfrutan vestir la frescura del verano en todo momento.

Ping-pong

Su estilo al vestir es… oficina chic.

Su marca local favorita es… Loli Lolita.

Ana cuenta con una comunidad que suma más de 120 mil seguidores en redes sociales. VANESSA TAPIA

