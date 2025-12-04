Cómo usar un corsé: looks, consejos y errores a evitar

Esta prenda escribe una nueva página en la moda al ser usada con distintos estilos y materiales para cada personalidad.

El corsé se ha convertido en una herramienta creativa del clóset moderno.

El corsé es esa pieza del armario que regresa como un guiño irresistible al pasado, pero con un estilo mucho más libre y fashionista.

Ahora, la mayoría no se usa para ‘moldear’, sino que adopta estructuras más suaves que se integran en looks casuales con jeans, o se convierten en propuestas formales capaces de elevar un outfit nocturno en segundos.

La nueva regla es simple: llevarlo como quieras y cuando quieras. Ya no es una prenda rígida, sino un aliado moderno, versátil y lleno de personalidad.

Naíza: Metálico urbano

La cantante Naíza incorpora un corsé estampado en tonos celestes como prenda estrella de su look nocturno con vibra futurista.

Lo combina con una chaqueta blanca recortada que aporta contraste y estructura, además de pantalones plateados de acabado metalizado que elevan la propuesta a un estilo más fashion.

El juego de texturas hace que el corsé se sienta fresco y juvenil, perfecto para una salida en la ciudad.

Es un outfit ideal para noches de conciertos, eventos o planes en los que el estilo toma protagonismo.

Allison Vélez: Elegancia en rojo

La creadora de contenido Allison Vélez elige un corsé rojo de acabado satinado que acentúa la cintura y aporta un toque sensual sin perder elegancia.

Lo combina con una falda blanca recta que contraste con el color principal y permite que la prenda superior sea la estrella del look.

Este outfit está pensado para destacar sin exagerar, y la mezcla funciona muy bien para noches de fiesta, celebraciones especiales o un coctel... Úsalo si lo que buscas es transmitir feminidad y estilo.

Paula Véliz: Brillo en tono champagne

Paula Véliz, Estrella de Octubre 2025, incorpora un corsé translúcido en un vestido de gala que mezcla pedrería, transparencias y un efecto metalizado suave.

El diseño abraza la silueta con elegancia y crea un juego visual entre texturas y brillos. Esta prenda es ideal para certámenes de belleza, alfombras rojas o eventos en los que el glamour forma parte del código de vestimenta. El resultado es una propuesta poderosa y femenina, pensada para robar miradas.

María Fernanda Salazar: Negro atemporal

La modelo y emprendedora María Fernanda Salazar apuesta por un corsé negro que se integra de forma elegante en un look monocromático. Lo combina con una falda plisada midi y blazer tipo capa que aporta movimiento y un aire sofisticado.

El vestuario total black resalta la figura y crea una silueta poderosa, perfecta para eventos formales, cenas o reuniones de trabajo en los que el estilo debe hablar por sí solo.

Finalmente, los accesorios minimalistas en dorado suman un brillo sutil sin competir con la elegancia del outfit. María Fernanda logró una propuesta clásica y moderna a la vez, ideal para quienes buscan lucir bien con algo de discreción.

Pasado y presente

La asesora de imagen Nicole Herdoíza explica que el corsé es parte de la vestimenta femenina desde la época victoriana (siglo XIX), como una pieza destinada a potenciar la silueta femenina.

Con el paso de los años, se convirtió en un símbolo asociado a la elegancia, y en el siglo XXI resurgió como un gesto de libertad y fuerza.

Es por eso que, celebridades como Kim Kardashian, Zendaya, Georgina Rodríguez y Gigi Hadid son algunas de las fashionistas internacionales que constantemente lo lucen como un elemento de empoderamiento.

El preferido por los creativos

En la moda actual, varios diseñadores han convertido el corset en una pieza estrella de sus colecciones. Vivienne Westwood y Karl Lagerfeld (como director creativo en Chanel) lo popularizaron en los años 90 con versiones inspiradas en la historia, mientras Jean Paul Gaultier lo llevó al escenario global con los looks icónicos de Madonna.

Luego, marcas como Mugler, Dolce & Gabbana y Alexander McQueen lo reinterpretaron con formas más teatrales.

Hoy, casas como Versace, Schiaparelli y Mugler siguen usándolo en sus colecciones, con diseños modernos, sensuales y pensados para el día a día.

Cómo llevarlo con estilo

“Han perdido su carácter restrictivo y se transforman en un recurso estilístico perfecto para agregar un toque vintage, estructurado o distintivo a cualquier look”, dice la experta.

Algunas fórmulas infalibles incluyen llevarlo con camisa a rayas, jeans y tenis, o sobre un buzo cuello tortuga con pantalón a rayas para un aire más sofisticado.

También funciona con camisa oversize y pantalón beige, con camisa blanca y botas de plataforma, o en un combo clásico de jeans, blazer y tacones estiletos.

“Para quienes buscan algo más atrevido, la mezcla con mini falda y botas altas nunca falla. Estas combinaciones permiten jugar con contrastes, acentuar la silueta y reinterpretar tendencias de manera fresca y moderna”, indica.

3 errores que arruinan el look

Escoger una talla incorrecta, sobre todo una demasiado ajustada. “Esto no solo afecta la armonía del outfit, sino que puede causar molestias o incomodidad si se usa por mucho tiempo”, explica la experta. No ajustar bien las correas o el amarre. Modifica la estructura y hace que la prenda pierda su forma. No considerar las proporciones. En el plano estético, es importante tener en cuenta las proporciones y las siluetas. No hacerlo, puede desbalancear el look y restar elegancia.

