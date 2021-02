Evaluna Montaner presenta 'Uno más uno'

El 8 de febrero de 2020 Evaluna Montaner y Camilo Echeverry se casaron. En una boda discreta y siguiendo todos los parámetros de la religión a la que pertenecen, sellaron un amor que hoy por hoy es conocido y admirado por muchos.

Y justo un año después, la artista venezolana escogió esa misma fecha para lanzar Uno más uno, su nuevo sencillo que marca su regreso a la música tras años de no presentar canciones en solitario.

Destaca que este es un paso importante en su carrera y este fue el mensaje que compartió en Instagram: "Hoy es un día tan especial para mí. Es mi aniversario y tengo la bendición de poder compartir esta canción con ustedes. Gracias JP Saxe y Camilo por escribirla conmigo. Amor, soy la más afortunada porque te tengo cerquita, caminando conmigo de la mano pasito a pasito. Gracias por enseñarme tanto todos los días. Por hacerme crecer y por acompañarme en las buenas y en las malas. Bendigo tu vida y la nuestra, juntitos".

El video fue estrenado en Youtube a los 18:00 horas y Evaluna acompañada de Camilo, desde Bogotá, estuvo conversando con sus fanáticos y contestando algunas preguntas y comentarios previos. En el clip ella aparece en una playa cantando y de fondo se ve un piano. Al final, como de improviso, mientras ella se aleja, se puede ver a la derecha, a su esposo sentado de espaldas, viéndola cómo se acerca al mar.

“Después de darle tantas vueltas, uno más uno nunca me da dos. Yo sumo y no me dan las cuentas y no logro encontrar el error. Estoy tratando de explicar lo inexplicable, estoy queriendo descifrar lo indescifrable”, dice la primera estrofa del tema.

Además de las felicitaciones de su padre Ricardo Montaner y hermanos Mau y Ricky, otros artistas como Alejandro Sanz y Aitana también se han sumado al gesto.