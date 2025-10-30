Ola de sicariatos paralizan eventos municipales en Salitre

Hasta este 30 de octubre, la Policía manejaba con total hermetismo la investigación de estas muertes violentas

7 asesinatos en 12 días se registran en Salitre, todos bajo la modalidad de sicariato.

La ola de sicariatos no se detiene en el cantón Salitre. La nueva víctima fue José Darío Torres Suárez, comerciante de legumbres que, este 30 de octubre en la mañana, se preparaba para vender sus productos. Sin embargo, mientras instalaba su puesto, la muerte lo alcanzó. En apenas 12 días, Salitre registra siete muertes violentas bajo esta modalidad.

Ante esta situación, la mesa de seguridad de Salitre informó que suspenderá el pregón, la cabalgata y la inauguración de la calle 24 de Mayo, actividades programadas durante estos días por el Municipio.

Torres, de 19 años, fue atacado a las 06:00, en el barrio La Bocana, a cinco metros del malecón. Dos sujetos a bordo de una motocicleta lo sorprendieron y le dispararon más de siete veces en la cabeza y el tórax. Quedó sin vida, tendido boca arriba.

Los asesinos huyeron a gran velocidad ante la mirada atónita de los comerciantes del sector, quienes no pudieron hacer nada para detenerlos. En la escena, agentes de Criminalística recogieron cinco casquillos calibre 9 milímetros.

Los familiares de la víctima evitaron dar declaraciones a la prensa.

“El joven todas las mañanas llegaba a arreglar su puesto, porque junto a otros allegados vendía legumbres frescas. Estamos totalmente asustados por estas muertes que no paran. Todo el cantón pide una intervención urgente de los militares”, expresó Guido Álvarez, comerciante.

Otro tricimotero fue acribillado en los exteriores del mercado

Ángel Sebastián Pauta Pin, tricimotero, fue asesinado la tarde del miércoles 29 de octubre en los exteriores del mercado central del cantón, a cuatro cuadras de donde cayó el vendedor de legumbres.

Pauta, de 27 años, conversaba con un amigo frente a un local de reparación de celulares, a un metro de su mototaxi negra, cuando dos gatilleros en una motocicleta lo sorprendieron y le dispararon varias veces. Quedó sin vida.

Los sicarios huyeron en dirección a la vía de ingreso al cantón. En el ataque, un joven de 18 años resultó herido y sería una víctima colateral; hasta ayer permanecía hospitalizado.

Más de 12 locales comerciales —entre ferreterías, despensas y puestos de comida— del norte, centro y sur del cantón no abrieron sus puertas por temor a nuevos crímenes.

Mientras tanto, dos familiares del tricimotero abrazaban su cuerpo entre lágrimas. Según el registro de identidad, Pauta era oriundo de Guayaquil, por lo que las autoridades investigan desde cuándo residía en Salitre.

Salitre continúa de luto por el asesinato de un influencer

En el barrio Paquisha se realizaba el velorio de Fernando Álvarez Vera, quien la tarde del martes 28 de octubre recibió más de seis disparos mientras jugaba fútbol en el coliseo del cantón.

Álvarez era administrador de la página digital Fernando TV, además de maestro de ceremonias, coreógrafo y presentador de eventos sociales durante más de una década. Había sido reconocido en varias ocasiones por autoridades locales.

La ciudadanía acudió hasta la cancha donde fue asesinado Fernando Álvarez, más conocido como Fernando TV. ÉDGAR ROMERO

“Su trayectoria fue admirable, porque gracias a sus ensayos muchas señoras cumplieron su sueño de ser reinas. Salitre está de luto porque un gran ciudadano ha partido. Esperamos que la Policía esclarezca su crimen”, expresó entre lágrimas su amiga Norma Castro, de la parroquia La Victoria.

Diario EXPRESO intentó dialogar con los familiares, pero evitaron pronunciarse.

En los últimos 12 días, en distintos sectores de Salitre, han sido asesinados un carnicero, un ciudadano venezolano, un transeúnte, dos turistas, un tricimotero y un vendedor de legumbres.

Frente a esta situación, el jefe encargado del Distrito Policial de Salitre no se ha pronunciado sobre estos hechos violentos, pese a la insistencia de este Diario.

