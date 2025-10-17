Nueva intoxicación masiva en Balzar: 30 estudiantes afectados por olor a químico

En 2024 se originaron cinco casos similares y aún no se determinan las causas

Personal del Cuerpo de Bomberos de Balzar limpió la escuela donde se reportaron los casos de intoxicación.

Varios padres de familia de una escuela ubicada en el centro de Balzar no enviaron este viernes 17 de octubre a sus hijos al plantel educativo por temor a que se enfermen, tras la masiva intoxicación registrada el jueves 16.

Una decena de estudiantes que presentaban dolores de cabeza, vómitos y picazón en la garganta y en todo el cuerpo eran atendidos en casas de salud particulares, hasta el mediodía del viernes.

Los menores que fueron atendidos el jueves durante la emergencia ya fueron dados de alta del hospital de la localidad.

La Policía y el Cuerpo de Bomberos continúan las investigaciones para determinar la causa de este hecho y la procedencia del olor químico que invadió el ambiente de la escuela, ubicada a pocos metros del municipio.

Cuatro casos de intoxicación estudiantil y ningún detenido

En lo que va del año, este es el cuarto caso de intoxicación estudiantil registrado en la cabecera cantonal, y hasta el momento no existen detenidos por estos misteriosos hechos que mantienen alarmada a la comunidad educativa.

“Desde el año pasado estas intoxicaciones no han parado en las escuelas y colegios de nuestro cantón, y las autoridades no han determinado a quién están dirigidos estos ataques en el ambiente, si a algún estudiante o a los profesores”, relató Julia, madre de familia del mencionado plantel.

Otro padre de familia aseguró que su hijo de 12 años continúa con vómito y diarrea desde el jueves, tras inhalar el fuerte olor que se percibía en el aire. “Algunos vecinos no enviaron a sus hijos porque no hay garantías en el plantel”, manifestó Milton.

El subteniente Jorge Vásquez, del Cuerpo de Bomberos de Balzar, informó a EXPRESO que 30 alumnos resultaron afectados por los extraños olores que causaron dolores abdominales y problemas respiratorios.

“Tras realizar la limpieza total del plantel con nuestras motobombas, incluso hasta el techo, no se ha encontrado ningún indicio de lo que intoxicó a los estudiantes”, recalcó el oficial.

Mientras tanto, el jefe de Policía y su personal continúan con las investigaciones para esclarecer las causas de este hecho que mantiene en zozobra al cantón maicero.

