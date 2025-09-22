Gobierno anuncia 5 medidas por alimentos contaminados en escuela de Guayaquil

Se destruirá el producto bajo supervisión de ARCSA y se mejorará la bodega, pero no hay un pronunciamiento sobre el director

Cerca de la institución también hay un punto de mala recolección de desechos.

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, detalló las acciones inmediatas que se implementarán en la Unidad Educativa Quinto Guayas, tras la denuncia de padres de familia sobre la entrega de refrigerios escolares almacenados en condiciones insalubres y con heces de roedores.

Respuesta a las denuncias de las madres de familia

La intervención llega después de que la comunidad educativa alertara sobre la situación, presentando videos como evidencia y reportando malestares estomacales en varios niños. La preocupación aumentó al conocerse el caso de un estudiante que, según los padres, estuvo hospitalizado por diez días.

Las cajas estaban evidentemente roídas. CORTESÍA

En un comunicado, la cartera de Estado enumeró un plan de cinco puntos para solventar la crisis:

Suspensión inmediata de la entrega: Se activaron los protocolos de seguridad y se canceló la distribución de los productos a los estudiantes. Destrucción del producto afectado: Con la supervisión de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), se procederá a la destrucción del producto que se encontraba almacenado. Mejoras en la infraestructura: Se realizarán las adecuaciones necesarias en el área de almacenamiento de la escuela para evitar futuros incidentes. Habilitación de un nuevo punto de acopio: De forma temporal, la ración alimenticia se almacenará en un lugar seguro y verificado. Plan de contingencia para futuras entregas: Se aseguró que se continuará con la distribución de nuevos alimentos bajo un plan que garantice la salud de los estudiantes.

En esta escuela, la colación escolar presuntamente estaba contaminada por heces de ratas. FREDDY RODRÍGUEZ

El comunicado oficial se centra en estas medidas sanitarias y logísticas; sin embargo, no emite declaraciones sobre la situación del director del plantel, Víctor Bajaña. Los padres de familia lo señalan por presuntamente haber proferido amenazas para evitar que se divulgue la situación. De momento, no se ha informado si ha sido separado de su cargo mientras duran las indagaciones.

