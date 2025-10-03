Violencia sacude Nobol, Palestina y Naranjal con cinco asesinatos

El motociclista fue hallado con un disparo en la cabeza en la calzada.

La ola de violencia que golpea al Guayas dejó cinco hombres asesinados en menos de 24 horas en los cantones Nobol, Palestina y Naranjal. Los crímenes, ocurridos en zonas cercanas entre sí, mantienen bajo zozobra a los moradores, que piden la presencia urgente de la fuerza pública para frenar la inseguridad.

Muerto en la vía

El primer caso se registró a las 6:00 del viernes 3 de octubre, a 50 metros del peaje de la vía Nobol–Guayaquil. Allí, un hombre de aproximadamente 24 años fue encontrado sin vida, con un disparo en la cabeza y tendido boca arriba junto a su motocicleta negra. El hallazgo lo hizo un vendedor de pan que circulaba en su moto y dio aviso inmediato al destacamento policial ubicado a medio kilómetro de la escena.

“No sabemos quién es este hombre que vestía un buzo plomo, jean azul y zapatos de lona negra. Algunos comentan que, tras escuchar disparos, observaron a otro sujeto huir hacia la carretera y abordar un bus”, relató Julia Castro, comerciante de la localidad. Hasta el cierre de la jornada, la identidad del joven seguía en investigación.

Seis horas después, a las 11:00, otra ejecución violenta sacudió la vía al cantón Palestina, en el recinto Coloradal. Un motociclista que transitaba por el sector fue interceptado por dos hombres en otra moto. Los atacantes le cerraron el paso y descargaron ráfagas de disparos, provocando que la víctima, también de unos 24 años, perdiera el control y se estrellara contra una cerca de caña y madera. “Lo vimos caer de frente; fue un ataque brutal”, comentó Juan, habitante del recinto.

Las autoridades mantienen pericias para determinar si ambos crímenes guardan relación o responden a hechos aislados, pero los casos evidencian el incremento de muertes violentas en estas carreteras del Guayas. El jefe del distrito policial de Daule no se pronunció sobre el hecho de Nobol, que hasta ahora permanece envuelto en misterio.

Mientras la policía levantaba evidencias en esos cantones, un tercer escenario de violencia se abría en Naranjal. A solo 10 minutos de la cabecera cantonal, en el recinto La Roldós, tres hombres fueron asesinados a balazos la tarde del jueves 2 de octubre. Las víctimas, identificadas como Ricardo Landi, Paulo Cando y Washington Ruíz, fueron atacadas en medio de un operativo criminal que, según la policía, estaría vinculado a disputas entre bandas.

Cuerpos fueron retirados de la morgue. EDGAR ROMERO

El miedo se extendió en La Roldós: cerca del 40% de los negocios no abrió al día siguiente por temor a represalias. En buses, los pobladores viajaban apresurados y pedían más patrullajes. “Nuestro recinto se ha dañado totalmente, ya no se puede vivir en paz. Pedimos intervención militar para frenar los asesinatos”, dijo Hilda García.

A ese clamor se sumó José Arteaga, comerciante de 50 años, quien aseguró que desde inicios de año los crímenes, robos y extorsiones son frecuentes, lo que ha obligado a cerrar negocios. Paralelamente, la policía realizó allanamientos en La Roldós, Cien Familias y Balao, donde incautó armas y drogas.

El jefe distrital de Naranjal reveló que horas antes del triple crimen hubo un atentado armado y con explosivos contra un night club del mismo recinto. Una víctima colateral murió al intentar escapar. “La pugna entre Las Águilas y Los Choneros por este territorio ha dejado múltiples víctimas colaterales”, indicó el oficial. Los asesinatos ocurridos en Nobol, Palestina y Naranjal, en pocas horas y a menos de 80 km entre sí, reflejan la expansión de la violencia en el Guayas.

