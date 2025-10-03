Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

El feriado de octubre de 2025 se da por la Independencia de Guayaquil.
El feriado de octubre de 2025 se da por la Independencia de Guayaquil.CANVA

¿Feriado ampliado de octubre de 2025 es recuperable?

El feriado por la Independencia de Guayaquil iniciará el 9 de octubre, por lo que Ecuador tendrá cuatro días libres seguidos

El feriado nacional por la Independencia de Guayaquil en 2025 comenzará ahora el jueves 9 de octubre, con el fin de generar un fin de semana largo. Esto luego de que el presidente Daniel Noboa decidiera extender el asueto en medio del contexto definido por un paro nacional que está por cumplir dos semanas.

RELACIONADAS

Muchos trabajadores se preguntan si este descanso será recuperable. Aquí resolvemos esa y otras interrogantes.

Comercio Ecuador

Feriado largo octubre: ¿Qué días serán de descanso tras anuncio de Daniel Noboa?

Leer más

¿Cuándo será el feriado de octubre 2025?

De acuerdo con la Ley de Feriados, cuando una fecha cívica cae en jueves, se traslada al viernes. Por tanto, inicialmente el descanso por la celebración guayaquileña se iba a aplicar el viernes 10 de octubre; no obstante, el primer mandatario decidió que el asueto iniciara el jueves 9 de octubre de 2025.

En resumidas cuenta, ahora los ecuatorianos tendrán libre el jueves 9, viernes 10, sábado 11 y domingo 12, lo que lo convierte en un fin de semana largo de cuatro días.

¿Este feriado ampliado de octubre en Ecuador es recuperable?

No. Según la legislación ecuatoriana, los feriados nacionales obligatorios son no recuperables. En el anuncio de la ampliación del feriado, el Gobierno nacional aclaró que el jueves 9 de octubre tampoco será recuperable. 

Esto significa que los empleados no deben compensar el día con horas extra o jornadas posteriores. Si una persona trabaja ese día, debe recibir la remuneración con el recargo correspondiente. Las únicas excepciones se aplican en sectores esenciales como salud, transporte, seguridad y servicios básicos.

RELACIONADAS

Impacto para trabajadores y empresas

El feriado ampliado de octubre de 2025 cambia el panorama tanto para los trabajadores como para el sector turístico:

  • Empleadores: deben organizar su producción o servicios tomando en cuenta el descanso obligatorio.
  • Trabajadores: contarán con cuatro días libres consecutivos sin tener que devolver horas.
  • Turismo y comercio: se espera un repunte de viajes y consumo interno por el fin de semana largo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Gemini for Home: el nuevo asistente de Google que transforma la vida doméstica

  2. Taylor Swift y Travis: las canciones que hablan de él en 'The Life of a Showgirl'

  3. ¿Feriado ampliado de octubre de 2025 es recuperable?

  4. Tres ecuatorianos detenidos en El Salvador con casi dos toneladas de cocaína

  5. ¿Cuándo podría llegar alias Fede a Ecuador? Esto respondió Gabriela Sommerfeld

LO MÁS VISTO

  1. Bono Incentivo Emprende: accede aquí al registro oficial con enlace directo

  2. Bono Incentivo Emprende: ¿cómo postular y obtener los $1.000?

  3. Bono de Desarrollo Humano octubre de 2025: Cómo consultar si recibo el pago

  4. Agentes del FBI y Seguridad Nacional de EE.UU. allanaron la casa de Xavier Jordán

  5. Bono Incentivo Emprende: ¿Qué hago si niegan mi solicitud, puedo apelar la decisión?

Te recomendamos