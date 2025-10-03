¿Feriado ampliado de octubre de 2025 es recuperable?

El feriado por la Independencia de Guayaquil iniciará el 9 de octubre, por lo que Ecuador tendrá cuatro días libres seguidos

El feriado de octubre de 2025 se da por la Independencia de Guayaquil.

El feriado nacional por la Independencia de Guayaquil en 2025 comenzará ahora el jueves 9 de octubre, con el fin de generar un fin de semana largo. Esto luego de que el presidente Daniel Noboa decidiera extender el asueto en medio del contexto definido por un paro nacional que está por cumplir dos semanas.

Muchos trabajadores se preguntan si este descanso será recuperable. Aquí resolvemos esa y otras interrogantes.

¿Cuándo será el feriado de octubre 2025?

De acuerdo con la Ley de Feriados, cuando una fecha cívica cae en jueves, se traslada al viernes. Por tanto, inicialmente el descanso por la celebración guayaquileña se iba a aplicar el viernes 10 de octubre; no obstante, el primer mandatario decidió que el asueto iniciara el jueves 9 de octubre de 2025.

En resumidas cuenta, ahora los ecuatorianos tendrán libre el jueves 9, viernes 10, sábado 11 y domingo 12, lo que lo convierte en un fin de semana largo de cuatro días.

¿Este feriado ampliado de octubre en Ecuador es recuperable?

No. Según la legislación ecuatoriana, los feriados nacionales obligatorios son no recuperables. En el anuncio de la ampliación del feriado, el Gobierno nacional aclaró que el jueves 9 de octubre tampoco será recuperable.

Esto significa que los empleados no deben compensar el día con horas extra o jornadas posteriores. Si una persona trabaja ese día, debe recibir la remuneración con el recargo correspondiente. Las únicas excepciones se aplican en sectores esenciales como salud, transporte, seguridad y servicios básicos.

Impacto para trabajadores y empresas

El feriado ampliado de octubre de 2025 cambia el panorama tanto para los trabajadores como para el sector turístico:

Empleadores: deben organizar su producción o servicios tomando en cuenta el descanso obligatorio.

Trabajadores: contarán con cuatro días libres consecutivos sin tener que devolver horas.

Turismo y comercio: se espera un repunte de viajes y consumo interno por el fin de semana largo.

