Feriado octubre Ecuador: ¿Por qué Noboa lo amplió en medio del paro nacional?

A puertas de cumplirse dos semanas del paro nacional en Ecuador por el fin del subsidio al diésel, el presidente Daniel Noboa anunció más días de asueto a propósito del feriado por la conmemoración de la Independencia de Guayaquil.

De acuerdo con la planificación original prevista, el feriado por el 9 de Octubre pasó al viernes 9 de octubre de 2025 para que tenga puente con el fin de semana del 10 y 12 de octubre. Sin embargo, a través del Decreto Ejecutivo 172, Noboa también suspendió la jornada laboral del mismo jueves 9 de octubre de 2025, resultando en un feriado de cuatro días corridos.

La explicación de Noboa para ampliar el feriado de octubre

La decisión del presidente Noboa de ampliar el feriado por la Independencia de Guayaquil, según un pronunciamiento de la Presidencia, responde a una estrategia para fomentar el turismo interno en el país, así como dinamizar las economías locales para fortalecer la reactivación productiva.

Durante los días de asueto, señaló Presidencia, Noboa dispuso que se garantice la provisión de los servicios básicos y aquellos que por su importancia deban mantenerse activos, a propósito de las movilizaciones registradas en el marco del paro nacional.

La ampliación del feriado es criticada por Rafael Correa

Tras el anuncio de Presidencia, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa cuestionó la decisión de Daniel Noboa y recordó que en la ley ya existe un procedimiento sobre cómo funcionan los feriados en el país para la planificación del sector público y privado.

"Así se jode un país. Yo dejé una ley con un procedimiento donde todos los feriados estaban claramente anticipados y con un procedimiento preestablecido para los puentes vacacionales. Esto permitía a empresas y hogares planificar adecuadamente. Hoy, el cobarde de Carondelet improvisa un puente de 4 días para ver si bajan las protestas causadas por sus mentiras", comentó.

Paro nacional en Ecuador continúa, señala la Conaie

Desde la mañana del 2 de octubre de 2025, las estructuras de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) se reunieron en Quito, en el undécimo día de movilizaciones, cuyos principales focos de protesta se concentran en el norte de Pichincha y en la provincia de Imbabura.

La Conaie resolvió continuar con el paro nacional de 2025 de manera indefinida. Además, la organización mantiene sus demandas, pero anunció la apertura de un corredor humanitario para permitir el paso de ambulancias y medicinas.

