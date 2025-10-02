Daniel Noboa amplía el feriado de octubre en Ecuador: estos son los días de descanso

El presidente Daniel Noboa decretó feriado nacional en Ecuador. La medida llega en medio de protestas sociales

El presidente Daniel Noboa anunció la suspensión de la jornada laboral del 9 de octubre de 2025.

Ecuador se prepara para un descanso prolongado. La noche de este jueves 2 de octubre, la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia confirmó que el presidente de la República, Daniel Noboa, decidió suspender, por esta única vez, la jornada laboral del jueves 9 de octubre de 2025 en todo el país, tanto para el sector público como privado.

La medida convierte el feriado por la Independencia de Guayaquil en un verdadero puente de cuatro días: desde el jueves 9 hasta el domingo 12 de octubre.

El feriado largo de octubre busca dinamizar el turismo interno y apoyar las economías locales.

¿Qué se celebra el 9 de octubre?

Cada año, el 9 de octubre marca una fecha clave en la historia ecuatoriana: la Independencia de Guayaquil, lograda en 1820, cuando sus ciudadanos se levantaron contra el dominio español. Aunque el feriado oficialmente se traslada al viernes 10 según la ley, este 2025 la historia cambia gracias al decreto presidencial.

¿Se recupera el día suspendido?

La respuesta es: no. Según lo anunciado por la Presidencia en la red social X (antes Twitter), la jornada laboral del jueves no será recuperable. Es decir, no habrá obligación de reponer ese día más adelante.

Además, el Gobierno aseguró que durante esos cuatro días se garantizarán los servicios básicos y las operaciones esenciales que deben seguir funcionando.

¿Por qué el Gobierno da este feriado extendido?

La medida busca impulsar el turismo interno, reactivar las economías locales y darle un respiro al país en medio de tiempos complejos. Para muchas familias, será la excusa perfecta para una escapada de fin de semana. Sin embargo, la situación social actual podría complicar los planes, ya que Ecuador atraviesa días de protestas y tensión en varias regiones.

Un feriado en medio del paro nacional

Aunque el anuncio suena a buenas noticias para quienes esperan descansar, no se puede ignorar el contexto: Ecuador vive una jornada de protestas sociales que ya suma 11 días consecutivos. Las movilizaciones han tomado fuerza en distintas provincias, lo que podría afectar el libre tránsito durante el feriado.

