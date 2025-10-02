El Barrio Garay alista su tradicional desfile para celebrar a Guayaquil

Decenas de estudiantes participarán de este evento, en homenaje a los 205 años de independencia de la ciudad

El desfile por las fiestas octubrinas en el Barrio Garay se desarrollará este sábado 4.

Hablar del barrio Garay es hablar de tradición en Guayaquil. El espíritu cívico que viven sus habitantes se refleja en sus calles y en las actividades que realizan para celebrar a la ciudad.

Uno de los eventos icónicos en esta zona del suroeste de la urbe porteña es el desfile cívico estudiantil. En estas fiestas de octubre, esta actividad se desarrollará el sábado 4 de octubre.

Xavier Zurita, presidente del Comité Pro Mejoras del Barrio Garay, indicó que el Desfile Estudiante Estrella de Octubre se iniciará en las calles Colón y la 12 a las 10:15. Decenas de alumnos de diversas instituciones educativas de la ciudad se concentrarán en el punto.

Niños, niñas y jóvenes usarán atuendos típicos de Guayaquil, como guayaberas, sombreros y vestimentas de color celeste y blanco, bandas de guerra de los colegios también animarán el ambiente este sábado 4 de octubre.

Fiestas de Guayaquil: ¿Qué otras actividades habrá en la ciudad?

Este jueves 2 de octubre se desarrollarán varias actividades por las fiestas octubrinas. A las 10:00 se realizar´a un festival de juegos tradicionales en el CAMI de la parroquia Pascuales; a la misma hora habrá retretas en el bloque 1A de Bastión Popular, en el norte, y en las calles 26 y la P, en el suburbio.

El viernes 3 de octubre habrá un pregón en el Polifuncional de Puerto Liza, en el suroeste, a las 10:00; mientras que en la plaza Guayarte se celebrará el Guayaquil Rock Fest, de 12:00 a 20:00.

El sábado 4, además del desfile cívico estudiantil del Barrio Garay, también se desarrollará el programa Santa Ana 360, en el escalinatas de dicho cerro, de 12:00 a 18:00, y la Maratón de Guayaquil - Guayas Kids, en el parque Samanes, de 16:00 a 18:00.

Para el domingo 5 se alista la Maratón de Guayaquil, que se iniciará en los exteriores del Palacio Municipal a las 04:00; luego, a las 12:00, se desarrollará el desfile cívico estudiantil en la avenida 9 de Octubre, y a las 15:30, en esa arteria vial desfilarán carros alegóricos.

