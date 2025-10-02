El Barrio Garay alista su tradicional desfile para celebrar a Guayaquil
Decenas de estudiantes participarán de este evento, en homenaje a los 205 años de independencia de la ciudad
Hablar del barrio Garay es hablar de tradición en Guayaquil. El espíritu cívico que viven sus habitantes se refleja en sus calles y en las actividades que realizan para celebrar a la ciudad.
Uno de los eventos icónicos en esta zona del suroeste de la urbe porteña es el desfile cívico estudiantil. En estas fiestas de octubre, esta actividad se desarrollará el sábado 4 de octubre.
Xavier Zurita, presidente del Comité Pro Mejoras del Barrio Garay, indicó que el Desfile Estudiante Estrella de Octubre se iniciará en las calles Colón y la 12 a las 10:15. Decenas de alumnos de diversas instituciones educativas de la ciudad se concentrarán en el punto.
Niños, niñas y jóvenes usarán atuendos típicos de Guayaquil, como guayaberas, sombreros y vestimentas de color celeste y blanco, bandas de guerra de los colegios también animarán el ambiente este sábado 4 de octubre.
Fiestas de Guayaquil: ¿Qué otras actividades habrá en la ciudad?
Este jueves 2 de octubre se desarrollarán varias actividades por las fiestas octubrinas. A las 10:00 se realizar´a un festival de juegos tradicionales en el CAMI de la parroquia Pascuales; a la misma hora habrá retretas en el bloque 1A de Bastión Popular, en el norte, y en las calles 26 y la P, en el suburbio.
El viernes 3 de octubre habrá un pregón en el Polifuncional de Puerto Liza, en el suroeste, a las 10:00; mientras que en la plaza Guayarte se celebrará el Guayaquil Rock Fest, de 12:00 a 20:00.
El sábado 4, además del desfile cívico estudiantil del Barrio Garay, también se desarrollará el programa Santa Ana 360, en el escalinatas de dicho cerro, de 12:00 a 18:00, y la Maratón de Guayaquil - Guayas Kids, en el parque Samanes, de 16:00 a 18:00.
Para el domingo 5 se alista la Maratón de Guayaquil, que se iniciará en los exteriores del Palacio Municipal a las 04:00; luego, a las 12:00, se desarrollará el desfile cívico estudiantil en la avenida 9 de Octubre, y a las 15:30, en esa arteria vial desfilarán carros alegóricos.
