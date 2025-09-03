Sepelio de Marvin Salas: ¿cuándo será y quién lo reemplazará en la alcaldía?

El alcalde de Nobol será velado en dos lugares para que la ciudadanía le dé el último adiós

Nobol está de luto por la muerte de su alcalde.

Tras el sensible fallecimiento del alcalde de Nobol, Marvin Salas Cercado, se han definido los detalles de su último adiós y el futuro administrativo del cantón. El sepelio está previsto para el viernes y su cargo será asumido por la vicealcaldesa, María Belén Candado.

Luto en Nobol

El deceso del funcionario, de 42 años, se produjo al mediodía de este 3 de septiembre a causa de un cáncer terminal

Políticos y autoridades lamentan la muerte del alcalde de Nobol, Marvin Salas Leer más

¿Dónde y cómo será el velorio?

Para que la ciudadanía pueda despedirse, se ha organizado un velorio en dos puntos de la ciudad. Segundo Castañeda, gerente de la empresa de agua potable del cantón, informó a EXPRESO que el féretro fue trasladado inicialmente al polideportivo de la ciudadela 4 de Agosto.

Posteriormente, será llevado al salón de la ciudad, en el palacio municipal. Las autoridades aún no confirman la hora exacta del sepelio, programado para el viernes 5 de septiembre. Como señal de luto, las banderas del cantón ondean a media asta y parte del comercio local cerró sus puertas en señal de respeto.

El Municipio de Nobol paralizó sus actividades hasta después del funeral. De acuerdo con la normativa, ante la ausencia definitiva del alcalde titular, el cargo debe ser ocupado por la vicealcaldesa. En este caso, María Belén Candado Véliz asumirá la alcaldía por el resto del período, hasta 2027. Candado ya se desempeñó como concejal y vicealcaldesa en el periodo 2019-2023.

¿Cómo lo recuerda la ciudadanía?

La conmoción en el cantón fue generalizada. "Nos deja un luto total porque él siempre estuvo ayudando al público que hoy llora su partida", detalló Juana Román, habitante del centro de Nobol. Salas fue reelegido en 2023; su carrera política incluyó dos períodos como concejal y dos como alcalde.

Por su parte, Manuel Avilés León, presidente del Gobierno Parroquial de Laurel de Daule, recordó que a su amigo Salas, desde muy joven, le gustaba la política. “Siempre apoyaba al deporte e impulsaba el turismo, además del legado de Santa Narcisa, asistiendo a los actos de fe católica que se realizan periódicamente en el santuario de Nobol”, recordó.

¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!