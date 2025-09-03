¿De qué murió Marvin Salas, alcalde de Nobol?

Marvin Salas Cercado, quien encabezaba el Municipio de Nobol, falleció el 3 de septiembre de 2025 a los 42 años

Marvin Salas Cercado, alcalde del cantón Nobol, falleció el miércoles 3 de septiembre de 2025 a los 42 años, tras una prolongada batalla contra el cáncer, según confirmaron autoridades locales y el movimiento Revolución Ciudadana.

¿De qué murió Marvin Salas?

Aunque no se ha precisado el tipo específico de cáncer que padecía, su enfermedad fue ampliamente conocida a nivel local. Durante los últimos meses, Salas experimentó un deterioro en su salud. "Gracias por tenerme presente en sus oraciones, que me dan fortaleza para luchar y seguir luchando por mi familia y por cada uno de ustedes", escribió meses atrás, junto a una foto en la que se evidenciaba su pérdida de peso.

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, expresó públicamente su solidaridad, destacando que “luchaste como un guerrero y diste pelea hasta el final”.

¿Cómo han reaccionado políticos e instituciones?

El exmandatario Rafael Correa, líder de Revolución Ciudadana, publicó en X (antes Twitter): “Nuestro compañero Marvin… perdió su lucha contra el cáncer. Un abrazo a su familia… Que la tierra te sea leve, Marvin”.

Nuestro compañero Marvin, alcalde de Nobol, perdió su lucha contra el cáncer.

Un abrazo a su familia y a la tierra de Narcisa de Jesús.

Que la tierra te sea leve, Marvin✊🏼 pic.twitter.com/n6TKzV4wjQ — Rafael Correa (@MashiRafael) September 3, 2025

En la Asamblea Nacional, el presidente Niels Olsen solicitó un minuto de silencio en homenaje al alcalde, gesto al que se sumaron legisladores de diversas bancadas.

¿Quién era Marvin Salas?

Salas asumió la alcaldía de Nobol en 2019 y fue reelegido en 2023 para el periodo 2023–2027, tras haber servido previamente como concejal durante nueve años en distintos periodos. La municipalidad resaltó su liderazgo, compromiso y dedicación al servicio comunitario como valores que dejan un legado para el cantón.

La Alcaldía informó que las fechas para los homenajes oficiales se dará a conocer en las próximas horas, e hizo un llamado a la ciudadanía noboleña a unirse para honrar su memoria

