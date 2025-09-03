Políticos y autoridades lamentan la muerte del alcalde de Nobol, Marvin Salas

Desde la Asamblea Nacional hasta sus colegas y coidearios de la Revolución Ciudadana expresaron su pesar

Políticos de todo el país se pronunciaron por la muerte del alcalde de Nobol.

El fallecimiento de Marvin Salas Cercado, burgomaestre del cantón Nobol, generó una ola de reacciones en el ámbito político y social de Ecuador. Autoridades nacionales, locales, asambleístas y gremios municipales expresaron su pesar y solidaridad con la familia del funcionario.

Reacciones ante el sensible fallecimiento

Desde el movimiento político al que pertenecía Salas, varias figuras destacadas manifestaron su dolor. La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, lo calificó como un "guerrero". "Luchaste y diste pelea hasta el final. Hoy nos duele despedirte, querido amigo y compañero. Qué tristeza su partida", publicó.

Luchaste como un guerrero y diste pelea hasta el final.

Hoy nos duele despedirte, querido amigo y compañero Marvin Salas, alcalde de Nobol.

Mi abrazo solidario a su familia, a sus amigos y a su gente.

Qué tristeza su partida. 🙏🏻 pic.twitter.com/kwkTjPL2dq — Marcela Aguiñaga (@marcelaguinaga) September 3, 2025

Rafael Correa, presidente vitalicio del movimiento Revolución Ciudadana, que impulsó la candidatura de Salas, también se pronunció en sus redes:

"Nuestro compañero Marvin, alcalde de Nobol, perdió su lucha contra el cáncer. Un abrazo a su familia y a la tierra de Narcisa de Jesús", expresó Correa.

También se sumó la prefecta de Pichincha, Paola Pabón: "Que la tierra le sea leve a Marvin, su pronta partida nos entristece a todos". La asambleísta Ana María Raffo también envió su "solidaridad y condolencia con familiares y amigos ante la pérdida irreparable" del "compañero militante".

La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) emitió una nota de pesar firmada por su presidente, Alfonso Montalván. "En estos momentos de dolor, nuestros pensamientos y profunda solidaridad están con su familia y con toda la población de Nobol", señala el comunicado.

Por su parte, el alcalde de Daule, Wilson Cañizares, se unió al dolor por la partida de su homólogo. "Mis condolencias a su familia, amigos y a todo el cantón que pierde a un ser humano valioso", escribió.

El poder Legislativo también se hizo eco del suceso. Durante la sesión del pleno, el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, solicitó un minuto de silencio en memoria del alcalde de Nobol, Marvin Salas. La asambleísta Jhajaira Urresta, a su vez, extendió su "profundo pesar" y sus "más sentidas condolencias a sus familiares y amigos".

¡Nobol está de luto!

Con gran consternación y dolor comunicamos el sensible fallecimiento de nuestro querido alcalde Lcdo. Marvin Santiago Salas Cercado. 1983-2025

Paz en su tumba.#MarvinSalas #AlcaldeEterno pic.twitter.com/EixfvwEc6Q — Alcaldía Ciudadana de Nobol (@alcaldiadenobol) September 3, 2025

La Alcaldía de Nobol oficializó la noticia con un sentido mensaje. "¡Nobol está de luto! Con gran consternación y dolor comunicamos el sensible fallecimiento de nuestro querido alcalde Lcdo. Marvin Santiago Salas Cercado", publicó el cabildo.

