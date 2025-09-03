Expreso
Marvin Salas
El alcalde Marvin Salas ha fallecido este 3 de septiembre.CORTESÍA

Falleció Marvin Salas, el alcalde del cantón Nobol

El funcionario, perteneciente a la Revolución Ciudadana, falleció este 3 de septiembre 

Marvin Salas Cercado, quien se desempeñaba como la máxima autoridad del cantón Nobol por el movimiento Revolución Ciudadana, murió este miércoles 3 de septiembre de 2025. La noticia fue confirmada a través de notas de pesar difundidas en redes sociales.

Reacción de otras autoridades

Una de las primeras figuras en reaccionar fue la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, quien publicó un comunicado lamentando la partida del burgomaestre. "Luchaste como un guerrero y diste pelea hasta el final. Hoy nos duele despedirte, querido amigo y compañero Marvin Salas", expresó.

En su mensaje, Aguiñaga extendió su pésame a los allegados del alcalde: "Mi abrazo solidario a su familia, a sus amigos y a su gente. Qué tristeza su partida".

¿Cuál fue su trayectoria política?

Marvin Nazareno Salas Cercado asumió la alcaldía en mayo de 2023 para el período que culminaba en 2027. 

Su victoria en las elecciones seccionales de febrero de ese mismo año la consiguió bajo el amparo del movimiento Revolución Ciudadana (lista 5).

De profesión Licenciado, contaba con una notable experiencia en la administración pública local, ya que sirvió como concejal del cantón durante nueve años en dos periodos distintos. En 2024, y tras un quebranto en su salud, el alcalde publicó en sus redes sociales un sentido mensaje a sus seguidores.

