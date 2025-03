Aguiñaga a Rovira tras acusación: "Le voy a regalar un mapa para que se ubique"

La polémica entre la Prefectura del Guayas y el Gobierno Nacional se intensifica luego del colapso del puente colgante en Daule, ocurrido el miércoles 19 de marzo. La controversia escaló tras declaraciones de la gobernadora Zaida Rovira, quien responsabilizó a la prefecta Marcela Aguiñaga por la falta de agua en varios cantones afectados por la tragedia.

En una reciente entrevista radial, Rovira afirmó: "Ha dejado sin agua a varios cantones de la provincia y no están siendo atendidos adecuadamente por la Prefectura. Lomas de Sargentillo, Daule, parte de Salitre y Nobol están sin agua porque se produjo el colapso del puente. Además, responsabilizo a la Prefectura del Guayas de esta tragedia y con otros puentes que no tienen y no han tenido mantenimiento alguno".

En respuesta, este jueves 27 de marzo, la prefecta Aguiñaga desmintió las declaraciones de Rovira en otro enlace radial. "Conozco la provincia. Los cantones afectados fueron Daule y Lomas de Sargentillo. En ningún momento se quedaron sin agua Nobol ni Salitre, como lamentablemente dijo la gobernadora. Le voy a regalar un mapa para que conozca donde están los cantones y se ubique perfectamente", señaló Aguiñaga.

La prefecta también indicó que su administración está trabajando para solucionar los problemas a pesar de la escasez de recursos.

No me voy a desenfocar de lo que realmente importa: la gente.

La Prefectura del Guayas está atendiendo las emergencias invernales, sin dejar a nadie atrás, y también está al frente, tomando acciones frente al colapso del puente Gonzalo Icaza. Con maquinaria, asistencia… pic.twitter.com/MWkw1RZrkT — Marcela Aguiñaga (@marcelaguinaga) March 27, 2025

En su cuenta de X, Marcela Aguiñaga indicó que "continúa a pesar de que el gobierno central sigue sin cumplir con las asignaciones que le corresponde a Guayas".

