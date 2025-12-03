González sobre convención RC5: "Dejaré la presidencia, pero no la labor de militante"

La presidenta de la Revolución Ciudadana agradeció el afecto de sus seguidores, pero ratificó su salida del movimiento

Militantes del correísmo piden que Luisa González reconsidere su decisión de no ser candidata a la reelección.

La dirigente de la Revolución Ciudadana (RC5), Luisa González, se refirió este 2 de diciembre de 2025 al pedido de varios militantes del correísmo para que reconsidere su decisión de no candidatizarse a la reelección por la presidencia del movimiento.

A través de cartas públicas, militantes como los asambleístas Christian Hernández y Ana María Raffo, han resaltado el trabajo de González frente al movimiento y pedido que reconsidere su decisión de terminar su periodo frente al correísmo.

La prefecta del Guayas; Marcela Aguiñaga, reconoció tensiones internas con la presidenta de la Revolución Ciudadana durante una entrevista con Lourdes Tibán.



Infórmate de todo lo que reveló 👉 https://t.co/EJkhkDAU3L pic.twitter.com/GU5UqSlLe5 — Diario Expreso (@Expresoec) November 24, 2025

Luisa González se mantiene firme: no irá por la reelección en el correísmo

Aunque agradeció las muestras de cariño, Luisa González respondió con un mensaje claro: "Dejaré la presidenta de la RC5, pero no dejaré la labor de militante, el acompañarlos en el territorio, el escucharlos y apoyarlos en lo que sea necesario, el abrazo amigo y sentido con el alma, el levantar la voz firme y valiente contra la mentira, la injusticia y el abandono".

González incluso sostuvo que es momento de una renovación de cuadros para que el movimiento político tenga una nueva etapa: "Damos paso a nuevos compañeros pero los acompañaremos en el camino y será hasta la victoria siempre". También sostuvo que "todo o logrado en estos años no responde al trabajo de una persona sino a un gran equipo, incluido Rafael Correa, miembros del buró, la militancia, los ciudadanos, comunicadores, influencers, todos".

😔😢Querida Anita @anaraffo1 y aprovecho para dirigirme también @chernandezy y @GuidoAndres_M_A por sus expresiones públicas de cariño y apoyo que me llegan al corazón.



Todo lo logrado en estos años no responde al trabajo de una persona sino a un gran equipo, incluido… https://t.co/wpm2JeDt9d — Luisa González (@LuisaGonzalezEc) December 3, 2025

La convención nacional de la Revolución Ciudadana ya tiene fecha y lugar

A través de un video publicado en sus redes sociales, González confirmó que la nueva fecha de la convención del correísmo será en enero de 2026. Sin embargo, aún no reveló el día exacto, mismo que se conocerá iniciado el nuevo año.

Luisa González también anunció que la sede de la convención del correísmo será en Manta, provincia de Manabí. Sin embargo, tampoco detalló aún el lugar específico donde se concentrarán para elegir a la nueva directiva del movimiento político.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!