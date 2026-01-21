Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

Parque Samanes
El hecho se registró en el parque Samanes de Guayaquil, la tarde del martes 20 de enero.MIGUEL CANALES

Parque Samanes: Un profesor murió al recibir una descarga eléctrica

El hecho se registró la tarde del martes 20 de enero, en un área de juegos deportivos en este espacio del norte de Guayaquil

Un trágico hecho se registró en el parque Samanes, en el norte de Guayaquil, la tarde del martes 20 de enero. Un profesor de fútbol murió al recibir una descarga eléctrica al tocar una malla en ese espacio.

La víctima fue identificada como Juan Gregorio Garcés Lucas. Según testigos, el profesor entrenaba en una de las canchas del parque con un grupo de niños. En un momento, el balón salió del campo y al intentar recuperarlo, el hombre entró en contacto con una malla eléctrica, por lo que recibió la descarga.

(Te puede interesar: Juan Tanca Marengo: el impacto diario de los cierres por construcción de puentes)

En videos viralizados en redes sociales, se observa a Garcés tendido en el piso, mientras otro ciudadano intenta reanimarlo con maniobras de RCP. A un costado, los alumnos observaban el hecho, preocupados.

Pese a los esfuerzos de las personas que intentaron reanimarlo, el profesor falleció en el lugar de los hechos, por la fuerza de la descarga eléctrica. El hecho ocurrió pasadas las 18:00.

operativo de Proanimal en Guayaquil

Maltrato animal en Guayaquil: Esta sería la sanción por perros muertos en Isla Santay

Leer más

Parques EP inicia investigación por la muerte de profesor en el parque Samanes

En un comunicado, la empresa pública Parques EP lamentó el fallecimiento de Garcés, "producto de una descarga eléctrica en circunstancias que se encuentran en investigación".

"De manera inmediata, el área fue cerrada de forma preventiva, se activaron los protocolos de seguridad y se notificó a las autoridades competentes, con quienes se mantiene plena colaboración para el esclarecimiento de los hechos", expuso Parques EP.

RELACIONADAS

La empresa pública señaló que brindará el acompañamiento y las "facilidades correspondientes" a la familia de Garcés.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Quién es "La Señora", la única mujer entregada por EE. UU. por narcoterrorismo

  2. César Farías llegó a Quito para firmar con Barcelona SC y asumir la temporada 2026

  3. Google transforma Gmail con IA: ¿mejora o invasión a la privacidad?

  4. Peces muertos en la laguna del Malecón 2000: Municipio explica qué ocurrió

  5. Ricardo Patiño respalda la reelección de Pabel Muñoz pese a diferencias en RC

LO MÁS VISTO

  1. Juez anticorrupción y su novio fingieron contrato para justificar 10.000 dólares

  2. Militares toman las playas del Ecuador ante el aumento de amenazas en la Costa

  3. Aguiñaga responde a Yúnez y Cañizares, y define su relación con Álvarez

  4. ¿Quién es el juez anticorrupción que fingió contrato con su novio por 10.000 dólares?

  5. Carolina Jaume sobre su hija Rafaella: “Le daba mucha pena ser mi hija”

Te recomendamos