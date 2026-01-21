Parque Samanes: Un profesor murió al recibir una descarga eléctrica

El hecho se registró la tarde del martes 20 de enero, en un área de juegos deportivos en este espacio del norte de Guayaquil

El hecho se registró en el parque Samanes de Guayaquil, la tarde del martes 20 de enero.

Un trágico hecho se registró en el parque Samanes, en el norte de Guayaquil, la tarde del martes 20 de enero. Un profesor de fútbol murió al recibir una descarga eléctrica al tocar una malla en ese espacio.

La víctima fue identificada como Juan Gregorio Garcés Lucas. Según testigos, el profesor entrenaba en una de las canchas del parque con un grupo de niños. En un momento, el balón salió del campo y al intentar recuperarlo, el hombre entró en contacto con una malla eléctrica, por lo que recibió la descarga.

En videos viralizados en redes sociales, se observa a Garcés tendido en el piso, mientras otro ciudadano intenta reanimarlo con maniobras de RCP. A un costado, los alumnos observaban el hecho, preocupados.

Pese a los esfuerzos de las personas que intentaron reanimarlo, el profesor falleció en el lugar de los hechos, por la fuerza de la descarga eléctrica. El hecho ocurrió pasadas las 18:00.

Parques EP inicia investigación por la muerte de profesor en el parque Samanes

En un comunicado, la empresa pública Parques EP lamentó el fallecimiento de Garcés, "producto de una descarga eléctrica en circunstancias que se encuentran en investigación".

"De manera inmediata, el área fue cerrada de forma preventiva, se activaron los protocolos de seguridad y se notificó a las autoridades competentes, con quienes se mantiene plena colaboración para el esclarecimiento de los hechos", expuso Parques EP.

La empresa pública señaló que brindará el acompañamiento y las "facilidades correspondientes" a la familia de Garcés.

