Peces muertos en la laguna del Malecón 2000: Municipio explica qué ocurrió

Ciudadanos alertaron del hecho este martes 20 de enero; el estanque ubicado en Jardines del Malecón presenta suciedad

En la laguna del Malecón 2000 se evidenciaron desechos plásticos la mañana del martes 20 de enero.

Videos difundidos por ciudadanos en redes sociales mostraron al menos una decena de peces muertos en el interior de la laguna artificial del Malecón 2000, uno de los principales puntos turísticos de Guayaquil. El hecho fue registrado la mañana del martes 20 de enero.

Durante un recorrido realizado por EXPRESO la mañana del martes 20 de enero, se constató que el estanque del Malecón 2000 presenta acumulación de suciedad, así como desechos sólidos, entre ellos botellas de plástico.

Cerca de las 10:00 de ese día, al menos cuatro personas paseaban por ese punto turístico guayaquileño. Algunos tomaban fotos a los patos y otras especies que habitan en el sitio.

Sobre la muerte de los peces, el Municipio de Guayaquil a los requerimientos de este Diario a través de un comunicado, a las 17:25 del martes.

Tilapias murieron en el Malecón 2000, según el Municipio de Guayaquil

El Cabildo porteño, a través de la Fundación Malecón 2000, indicó que la afectación presentada en el estanque "corresponde a tilapias, una especie no nativa", y que estaría ligada a una suma de factores ambientales "propios de cuerpos de agua urbanos".

Según la fundación, dichos factores son: las primeras lluvias de la época invernal, la acumulación de hojas en descomposición por la cercanía de árboles y "el aporte orgánico generado por aves migratorias".

"Estas condiciones pueden provocar variaciones temporales en los parámetros del agua, como alteraciones del pH y elevación puntual de compuestos orgánicos, generando estrés en los peces y afectando a algunos ejemplares de manera aislada", expuso la dependencia municipal.

Se indicó además que los patos y otras especies que habitan en la laguna artificial están bajo supervisión permanente, con controles ambientales periódicos. Asimismo, la fundación indicó que se realizan "de manera continua" renovación de agua y oxigenación de la laguna, y "el trasvase y bombeo periódico de agua desde el río Guayas".

La laguna artificial del Malecón 2000, el martes 20 de enero del 2026. FRANCISCO FLORES

La entidada también explicó que se monitorea el funcionamiento permanente de los equipos aireadores "que mantienen adecuados niveles de oxígeno".

