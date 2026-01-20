Perrita da a luz en el Malecón 2000 de Guayaquil con ayuda de agentes municipales

Perrita entró en labor de parto en el Malecón 2000 y agentes intervinieron. Luego fue trasladarla a un centro veterinario

Nace un cachorro en plena calle del Malecón 2000, con intervención de Segura EP.

Una intervención inesperada en el Malecón 2000 de Guayaquil se convirtió en un momento lleno de emoción. La noche del lunes 19 de enero, una ciudadana paseaba con su perrita por la zona de Olmedo y Malecón cuando el animal presentó un cuadro que generó preocupación inmediata.

Agentes de control municipal pedestre se percataron de la situación y acudieron para coordinar la atención de la perrita, que resultó estar en labores de parto.

Ante la urgencia, los agentes utilizaron plásticos y fundas para asistir al nacimiento del cachorro, sin generar riesgos para la madre ni la cría.

Según una fuente de Segura EP, consultada por EXPRESO, la intervención, aunque improvisada, fue técnicamente cuidadosa y permitió estabilizar a la perrita, quien luego fue llevada a un centro veterinario para cuidados adicionales.

"Al evaluar la situación, se confirmó que el animal estaba en labor de parto con complicaciones. Con una intervención improvisada pero técnicamente cuidadosa, los agentes actuaron sin generar riesgos ni afectaciones", informó la entidad.

Hallan peces muertos en laguna artificial del Malecón 2000



En otro caso, videos difundidos en redes sociales, ciudadanos alertaron sobre la aparición de peces muertos en la laguna artificial del Malecón 2000 de Guayaquil, la mañana de este martes 20 de enero.

Las imágenes muestran al menos una decena de peces inertes flotando en la laguna, donde además se evidencia acumulación de suciedad y un notable deterioro en la calidad del agua.

Hasta las 17:00 de este martes 20 de enero del 2026, por la muerte de peces en el estanque del Malecón 2000, el Municipio de Guayaquil no ha emitido un pronunciamiento oficial ni ha informado sobre posibles causas o acciones a tomar.

